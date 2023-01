André Marques completa 10 anos de cirurgia bariátrica: ‘Me fez muito bem’

Foto: Reprodução / Redes sociais

André Marques completou 10 anos de cirurgia bariátrica e utilizou as redes sociais para celebrar a data. O ator e apresentador destacou a melhoria da saúde após a decisão e rasgou elogios ao médico que realizou o procedimento cirúrgico.

“Eu estava diabético, com problemas de saúde e optar pela cirurgia me fez muito bem. Tive medo, tive vontade de desistir, mas deu tudo certo”, disse André Marques em uma postagem.

O cirurgião, que também realizou o procedimento médico no humorista Leandro Hassum, comentou que André é um exemplo a ser seguido.

“Sei o quanto é difícil para um paciente portador de obesidade tomar a decisão pela cirurgia. Mas o André Marques mostrou que o empenho e a dedicação no cuidado com a saúde, atividade física, saúde mental são fundamentais para todo o processo de tratamento. A cirurgia ajudou muito, mas se não fosse pelos cuidados diários, nestes 10 anos, ele não estaria tão saudável como está hoje”, destacou o dr Cid Pitombo.

Dados da última pesquisa Vigitel, realizada pelo Ministério da Saúde e divulgada este ano, mostram que os números relacionados à obesidade e ao sobrepeso não param de crescer no país. Quase seis em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso em 2021, um aumento de cerca de 2% em relação a 2019. Já o índice de obesidade ficou em 22,35% em 2021, também superior aos anos anteriores e o dobro do registrado há 15 anos. A maioria das pessoas acima do peso são homens, mas as mulheres lideram entre os obesos.

Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, a obesidade também é considerada um dos principais problemas de saúde pública atualmente no mundo. Isso porque a doença tem potencial de causar e agravar diversas outras como diabetes, inflamações no fígado, hipertensão arterial, problemas respiratórios, além de aumentar o risco de infarto, AVC e de alguns tipos de câncer.

Bariátrica é indicada para os casos mais severos

Assim como a maior parte das doenças, a obesidade tem tratamento e um dos mais eficazes para os portadores de obesidade mórbida – aqueles que apresentam índice de massa corporal acima de 40kg/m2 ou de 35kg/m2 associado a comorbidades como hipertensão, diabetes, dentre outras – é a cirurgia bariátrica.

“O paciente candidato à bariátrica precisa ser muito bem avaliado por um médico, já que somente esse profissional pode definir qual é a melhor forma de abordar e tratar cada tipo de obesidade. É fundamental entender as condições clínicas e também psicológicas do paciente para sabermos se a indicação é mesmo a bariátrica e se é o melhor momento para fazê-la”, ressaltou Pitombo.

Vale lembrar que a cirurgia bariátrica também já tem sua eficácia reconhecida para o controle do diabetes tipo 2. Isso porque, após o procedimento, o alimento passa a chegar mais rapidamente ao intestino, promovendo a liberação de diversos hormônios, entre eles o GLP1. Esse hormônio age sobre o pâncreas, que, por sua vez, passa a produzir mais insulina, fazendo com que o açúcar no sangue diminua.

Conheça os principais tipos de cirurgia bariátrica:

– Bypass: um dos procedimentos mais realizados no país para tratamento da obesidade mórbida, costuma ser feito por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva. Uma grande parte do estômago é desconectada e, em seguida, a porção restante é ligada ao início do intestino. Nenhuma parte dos órgãos é retirada nessa cirurgia, sendo possível a reversão.

Essas alterações levam o paciente a ter menos fome, sentindo-se saciado com pouca ingestão de alimentos. Também diminui a quantidade de calorias absorvidas pelo intestino, levando ao emagrecimento rápido.

– Banda Gástrica Ajustável: procedimento muito pouco realizado no Brasil, consiste na colocação de uma anel que possuí um balão, no alto do estômago. Tem por objetivo diminuir a ingestão de alimentos, mas tem pior resultado em perda de peso quando comparada a outros métodos.

– Sleeve: cirurgia autorizada no país há pouco mais de 10 anos somente, consiste em retirar grande parte do estômago deixando em formato de um tubo. Possui perda de peso e resultado no controle da doença metabólico menores que o Bypass.

