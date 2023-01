Anitta agita público em primeiro ensaio de carnaval em Salvador

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

Anitta deu início ao verão com o pé direito ao se apresentar com o seu primeiro ensaio de carnaval do ano na noite do sábado (7), no Centro de Convenções, em Salvador.

“Vai ser uma delícia fazer [o show] aqui em Salvador, começar tudo. Antes era só Rio [de Janeiro] e São Paulo, mas aí eu comecei a fazer em outras cidades porque as pessoas começaram a pedir muito, aí a gente começou a ver as cidades que a galera mais pedia”, contou ela momentos antes de subir no palco.

Para a temporada de apresentações, Anitta elegeu o tema “Guerreiras” como suas fantasias, como forma de homenagear mulheres fortes e inspiradoras. Em Salvador, a poderosa se vestiu com a famosa personagem Tieta do Agreste.

A cantora apresentou uma coleção de hits nacionais e internacionais que passaram por “Envolver”, “Downtown”, “Some Que Ele Vem Atrás” e “Ai Papai”, a última o mais recente lançamento e aposta para o verão.

Anitta ainda recebeu convidados como Xanddy Harmonia, Márcio Victor do Psirico, além da banda Timbalada, que agitaram o palco com sucessos do carnaval baiano. O show contou até com pedido de casamento entre fãs no palco.

Veja as fotos:

