Anitta deixa público eufórico durante show em SSA: ‘Vamos rebolar’

Anitta deixou os fãs eufóricos durante a estreia do Ensaios de Verão neste sábado (7). A cantora abriu a agenda de apresentações para o pré-carnaval no Centro de Convenções, em Salvador. O feat “Symple The Best” com o grupo Black Eyed Peas foi responsável por dar o pontapé do show.

“Vai ser uma delícia fazer [o show] aqui em Salvador, começar tudo. Antes era só Rio [de Janeiro] e São Paulo, mas aí eu comecei a fazer em outras cidades porque as pessoas começaram a pedir muito, aí a gente começou a ver as cidades que a galera mais pedia”, contou ela empolgada momentos antes de subir no palco. Veja o vídeo abaixo:

Para a temporada de apresentações, Anitta elegeu o tema “Guerreiras” como suas fantasias, como forma de homenagear mulheres fortes e inspiradoras. Nesta noite, a poderosa se vestiu com a famosa personagem Tieta do Agreste.

A personagem do livro de Jorge Amado, “Tieta do Agreste” (publicado em 1977), que foi escorraçada de sua cidade natal por ser uma pessoa sexualmente livre, foi eternizada na adaptação televisiva por Betty Faria e no cinema por Sônia Braga.

Ícones do pagodão baiano e também do axé como Márcio Victor, do Psirico, e Xanddy Harmonia, além da banda Timbalada dividiram o palco com a artista.

Em entrevista recente ao iBahia, a artista rasgou elogios aos artistas da terra do dendê. “Tenho muita admiração por todos esses artistas baianos com quem já trabalhei e estou sempre atenta a novos talentos e ritmos que surgem por lá. O pagodão baiano, por exemplo, me inspira muito, daí a sonoridade de “Me Gusta”. A Bahia é um centro musical que movimenta o Brasil”.

“Salvador é um celeiro de talentos. A Bahia movimenta a música brasileira há décadas, em diferentes formas e estilos, sempre se renovando. Muitos dos grandes gênios da nossa música são baianos, como Gal, Gil, Tom Zé, os artistas do Olodum, além da axé music, que nasceu no estado… Amo muito”, destacou a carioca.

Saúde, grammy e carnaval 2023

Em entrevista ao g1 Bahia, Anitta prometeu que vai voltar a desfilar com um trio sem cordas no carnaval de Salvador este ano. A poderosa se apresenta na folia momesca desde 2017. Ela também garantiu que sua saúde anda bem e despistou sobre estar ansiosa pela possível indicação ao Grammy.

“A gente vai manter, o que a gente sempre faz. Virou uma tradição para mim, desde que eu comecei. Eu quero continuar eu fazer um carnaval aqui, me apaixonei desde primeira vez que eu vim, e vou continuar na mesma. Fazer o carnaval nos blocos me deixa muito feliz”, contou ela à repórter Itana Alencar.

“Deixa eu botar meu boneco”

A poderosa ainda teve um momento especial de interação com o repórter Pedro Martins, da rádio Bahia FM. Durante entrevista, a ‘Girl From Rio’ fez uma trend da música “Deixa eu botar meu boneco”, do cantor Oh Polêmico”, que tem feito sucesso nas redes sociais. Assista ao vídeo abaixo:

