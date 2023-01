Anitta e Filipe Ret vivem romance de ‘verão’, diz jornal

Foto: Reprodução / Redes sociais

Parece que a fila andou mais uma vez para a cantora Anitta. Segundo publicação do jornal EXTRA, a artista vive um romance com Filipe Ret. A artista teria “fugido” com o rapper para um quarto de um hotel no Rio de Janeiro após promover um evento um evento para amigo íntimos no último fim de semana.

No último ensaio da Anitta, os dois performaram juntos o feat “Tudo Nosso” e o clima de affair tomou conta do palco. Engenhosa, Anitta disparou: “Vocês acham que vamos fazer isso aqui na frente das pessoas?”.

De acordo com amigos mais próximo do possível casal afirma que o romance não é sério e que logo em breve eles devem se afastar. “A química e o carinho entre os dois é evidente”, disse um.

