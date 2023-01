Anitta grava projeto misterioso em favela no Rio de Janeiro; confira

Foto: Reprodução/ Twitter

O verão brasileiro pode ser explorado por Anitta em uma de suas novas produções. Isso porquê a Poderosa está no Brasil e tem se movimentado para executar alguns projetos profissionais, entre eles, é especulado a gravação um novo clipe.

Os indícios foram dados após a cantora aparecer descendo de um helicóptero em Magé, município da Baixada Fluminense.

Na região, a cantora chegou a usar a casa de uma moradora como camarim, e o vídeo da proprietária do imóvel também viralizou na web.

A artista chegou ao local acompanhada de uma equipe de filmagem e com diversos figurinos. De acordo com um perfil de fãs no Twitter, o ‘Central Girl From Rio Anitta’, a cantora interagiu com fãs que estavam no local, e chegou a gravar cenas em um terreiro. O pai de santo da funkeira esteve no local.

O ator Demerson D’Alvaro, que representou Exu no desfile da Grande Rio em 2022, esteve presente na gravação de Anitta em Magé. O rapaz, que é modelo profissional, neto de umbandista e marido de uma candomblecista, nasceu e foi criado em Honório Gurgel, comunidade onde Anitta também foi criada.

🎥| O integrante “Demerson D’alvaro”, que interpretou “Exu”, no desfile das escolas de samba Grande Rio. Esteve presente na gravação do videoclipe da Anitta em Magé Santa Dalila. pic.twitter.com/fXzk7bEGDa — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfr) January 26, 2023

Informações dão conta de que as gravações para o projeto da cantora iniciaram em novembro de 2022, e agora estaria na última fase.

Foto: Instagram

É especulado ainda que a gravação tenha ligação com a cantora norte-americana Chloe Bailey, que está no Brasil é amiga de Anitta. O DJ Gabriel do Borel também esteve com a artista nos últimos dias e é especulado no projeto. As informações preliminares não foram confirmadas por Anitta nem pela equipe da funkeira.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.