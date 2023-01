Anitta para show para dar sermão em fã na plateia: ‘Abaixa esse cartaz’

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

A cantora Anitta divertiu os internautas após um vídeo em que ela aparece parando um show em Brasília, no domingo (22), para reclamar com um fã.

Tudo aconteceu porque no ensaio de carnaval da poderosa o fã estava segurando um cartaz que tapava a visão de outras pessoas que estavam atrás dele.

“Amor, obrigada, te amo. Abaixa esse cartaz, porque o povo atrás quer ver o show”, pediu Anitta com bom humor no meio do show.

Logo depois, a artista garantiu que iria se encontrar com o fã após a apresentação: “Depois te dou um beijinho, tá bom? Guarda o cartaz que a gente já fala”.

No Twitter, internautas repercutiram o momento. “Eu amo que ela é grandona dando fecho (risos) mas tá certa mesmo”, disse uma conta. “Ela sendo necessária. Pediu com educação e ainda garantiu o beijo de quem fez o cartaz”, disse outro.

