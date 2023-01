Anitta transforma festa do ‘BBB 23’ em ensaio de carnaval nesta quarta (18)

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

A cantora Anitta está mais que confirmada como a comandante da primeira festa do “BBB 23”, que acontece nesta quarta-feira (18).

A poderosa vai colocar os brothers e sisters no clima de carnaval, a festa vai ter direito a trio elétrico e decoração em neon.

Entre os hits que Anitta vai cantar para os confinados estão uma coleção de sucessos como “Show das Poderosas”, “Envolver”, “Modo Turbo”, “Sua Cara” e “Vai Malandra”.

A festa ainda vai contar com animação de bailarinos em motion capture, recurso pelo qual os movimentos serão exibidos ao vivo para os participantes por meio do telão presente no espaço.

O show de Anitta será transmitido, em parte, dentro do programa que vai ao ar após “Travessia”, na TV Globo. Quem assinou o Pay-Per-View ou o Globoplay, vai poder acompanhar a apresentação na íntegra.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Travessia’, e domingos, após o ‘Fantástico’.

