Foto: Guilherme Nabhan/ Divulgação

IZA negou que esteja com um novo amor. Os boatos de romance com Wallace Costa ficaram mais fortes na manhã desta quarta-feira (4).

Ao gshow, assessoria de imprensa da cantora e técnica do ‘The Voice Brasil’ disse que passou a virada de ano acompanhada de uma outra pessoa. “Ela, inclusive, passou o Ano Novo com outra pessoa. E viaja de férias em breve”, disse o comunicado.

Wallace é o bailarino que participa com IZA do último projeto lançado pela cantora, o trabalho ‘Três’, um curta-metragem. O rapaz é o par romântico da artista e na época, a química do possível casal já havia chamado atenção. Nascido e criado no Rio de Janeiro, antes de Iza, Wallace foi do corpo de balé de MC Koringa e Latino.

