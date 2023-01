Antena Digital GRATUITA em 2023? Saiba como solicitar

A tecnologia tem avançado cada vez mais no país e, por esse motivo, surgem constantemente novas funções que podem ser utilizadas para melhorar o dia a dia dos brasileiros. O mais recente lançamento se trata do 5G, que foi implantado no país no ano passado.

A chegada do 5G no Brasil trouxe diversas mudanças, mas a principal se trata do sinal das TVs. Acontece que para que o cidadão continue recebendo sinal com qualidade na sua televisão, a antena parabólica deverá ser substituída por um sinal digital.

A mudança deve ocorrer da TV de Banda C para a Banda KU. Dessa forma, para que ocorra uma melhoria na imagem e som, uma troca para equipamentos mais modernos deverá ser feita.

Entertanto, o Governo Federal informou que as famílias de baixa renda não devem se preocupar, pois receberão um Kit gratuito para nova transmissão.

Antena Digital

Inicialmente, apenas os cidadãos que são inscritos no Cadastro Único poderão receber o novo Kit Antena Digital. De acordo com o Governo Federal, o objetivo é que o equipamento proporcione a mais moderna tecnologia para compressão de vídeo e áudio, que deve garantir mais qualidade de imagem e som.

É importante destacar que a qualidade de imagens e sons em canais abertos serão ainda maior, sem haver nenhuma intercorrência durante a transmissão. O programa chamado “Siga Antenado”, está recebendo o apoio do Governo Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com as regras do programa, para receber o Kit Antena Digital, o cidadão deve estar inscrito no CadÚnico, além de ter uso da antena parabólica convencional. Isso porque, é por meio dela que o sinal dos canais abertos tem transmissão via satélite.

Ainda, é válido destacar que o kit terá instalação gratuita para essas pessoas. Todavia, caso a moradia do cidadão já utilize uma antena digital, no formato “espinha de peixe”, não será necessário efetuar a troca.

A solicitação do Kit Antena Digital pode ser feita de forma simples. Para isso, será necessário efetuar um pedido por meio da central de atendimento da Anatel, pelo número 0800-729-2404, ou, caso prefira, você pode solicitar o equipamento pela internet, no site do programa Siga Antenado.

No momento que estiver acessando o site, será necessário seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acessar o menu (no canto superior esquerdo da tela);

Ademais, clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”;

Após isso, é necessário clicar em “Agende aqui”;

Na nova página, será preciso selecionar a identificação, que pode ser feita por meio do CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

Após informações de identificação pessoal, o interessado deverá responder o questionário, e então definir o dia e o horário para instalação do kit. Assim, um técnico especializado deve comparecer para verificar se um novo aparelho é necessário ou não.

Onde o Kit Antena Digital está liberado?

O governo informou que o 5G no Brasil já está disponível em 22 capitais do país: Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Vitória, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina.

Recentemente, as últimas sete capitais acima passaram a receber a tecnologia. Estas localidades estavam no pacote de capitais com prazo ampliado para início das operações do 5G no país, que já atuava nas outras 15 primeiras.

A ideia era que a tecnologia estivesse presente em todas as capitais do país desde 31 de julho. No entanto, a Anatel acabou adiando o cronograma pelo menos duas vezes, por conta do atraso da entrega dos filtros que evitam que o 5G interfira em outros serviços profissionais de satélite. Além disso, problemas logísticos atrasaram a entrega dos equipamentos.