ANÚNCIO GERAL para quem deseja CASA PRÓPRIA pela Caixa

Como prometido durante sua campanha eleitoral, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investirá mais em programas sociais. Entre os programas que serão acendidos novamente está o Minha Casa, Minha Vida.

A intenção é focar em grupos que dificilmente foram alcançados no Casa Verde e Amarela. Neste sentido, a nova iniciativa será marcada por reformas de residências, urbanização de favelas, facilitação de financiamento para informais e a criação do aluguel social, benefício que será subsidiado mensalmente para as famílias.

Desse modo, conforme o novo Orçamento de 2023, aprovado mediante a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de Transição, um total de R$ 9,5 bilhões serão destinados ao setor de habitação do país. Parte desse montante será encaminhado para a construção de casas populares.

Quem poderá contratar financiamento no Minha Casa Minha Vida?

Serão mantidas as faixas de renda para contratação do financiamento imobiliário pelo programa. No entanto, a contratação será viável até mesmo para quem possui uma renda mensal inferior a dois salários mínimos. Confira a seguir:

RENDA FAMILIAR MENSAL FAIXA DO MCMV CARACTERÍSTICA Até R$ 1.800,00 FAIXA 1 Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago em até 120 prestações mensais de, no máximo, R$ 270,00, sem juros. Até R$ 2.600,00 FAIXA 1,5 Até R$ 47.500,00 de subsídio, com 5% de juros ao ano. Até R$ 4.000,00 FAIXA 2 Até R$ 29.000,00 de subsídio, com 6% a 7% de juros ao ano. Até R$ 9.000,00 FAIXA 3 8,16% de juros ao ano

Além disso, é preciso comprovar:

Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) nas primeiras faixas;

Renda máxima de R$ 9.000 por mês;

Que o imóvel desejado esteja em condições aceitáveis para o financiamento;

Não pode ter outro imóvel no nome do financiador.

Como fazer o financiamento no Minha Casa Minha Vida?

Em suma, as regras do programa estabelecem critérios exclusivos dependendo da faixa de renda da família. Sendo assim, para fazer o financiamento é preciso:

Faixa 1

Fazer a inscrição na prefeitura ou órgão de moradia do município;

Aguardar o sorteio e seleção do governo federal;

Apresentar os documentos necessários;

Confirmar o financiamento no banco responsável.

Nas demais faixas

Escolher um imóvel para financiamento;

Apresentar no banco desejado todos os documentos necessários (do cidadão e do imóvel);

Aguardar a aprovação do pedido.

Documentos necessários para fazer o financiamento

Para fazer um financiamento pelo programa será necessário apresentar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento;

Comprovante de estado civil;

Comprovante de renda;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Carteira de Trabalho (CTPS)

Extrato atualizado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Ficha de cadastro habitacional (deve ser realizada junto a prefeitura ou ao órgão responsável pelo sistema habitacional do município);

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do ano em vigor;

Extratos bancários (para autônomos);

Documento de identidade (RG).