Anvisa aprova medicamento com substância emagrecedora e médicos ficam em alerta

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um medicamento que contém uma substância emagrecedora, que está colocando médicos de todo o país em alerta. Espera-se que o remédio auxilie as pessoas a perder peso rapidamente, principalmente aqueles que possuem sobrepeso e obesidade.

Vale ressaltar que a substância emagrecedora está presente em medicamentos contra a Diabetes tipo 2. Apesar de ser uma boa notícia, os médicos estão de olho nos riscos inerentes ao uso do medicamento. A substância se chama Semaglutida e é liberada no corpo através de uma injeção em forma de caneta.

O problema de peso acomete cerca de 50% dos adultos brasileiros. Todavia, através do medicamento, a pessoa se sente mais saciada, com o estômago cheio, e tende a comer menos que o normal. Para obter a sensação, a Semaglutida atua no cérebro de seus usuários, nos receptores responsáveis pelo apetite.

De acordo com estudos, o medicamento consegue reduzir, em média, 17% do peso dos pacientes que o utilizam, mesmo aqueles com comorbidades. Aliás, o nome do remédio é Wegovy e contém o princípio ativo da Semaglutida. Médicos já utilizavam um medicamento com o mesmo produto, o Ozempic, para emagrecer.

Diferentes remédios

O que diferencia o Ozempic do Wegovy é a dosagem. O primeiro é utilizado uma vez por semana com doses que variam entre 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg. Em síntese, seu uso é semanal. O tratamento mensal chega a custar R$900. De acordo com uma pesquisa feita pela IQVIA, é um dos dez remédios mais vendidos no Brasil.

O Wegovy é um medicamento que busca acabar com o uso do Ozempic sem bula, ou seja, seu uso é para tratar a diabetes tipo 2 e os médicos acabam por receitá-lo para o tratamento contra a obesidade. Ele também é administrado semanalmente através de uma injeção, com doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg.

O paciente, durante o tratamento, começa utilizando uma dose menor que é aumentada gradativamente, durante 16 semanas. A fabricante dos dois medicamentos é a Novo Nordisk. Desse modo, ela afirma que “embora Wegovy e Ozempic contenham Semaglutida, eles são produtos diferentes, com indicações, dosagens, informações de prescrição, esquemas de titulação etc. diversas”.

A empresa dinamarquesa afirma que os dois medicamentos não são intercambiáveis, e que não faz nenhuma promoção ou divulgação do Ozempic para a sua utilização com o intuito de perder peso. Analogamente, uma outra opção disponível no mercado é o Saxenda, que apresenta doses diárias ao paciente, de Liraglutida.

Saxenda

Os pacientes que utilizaram o Saxenda para perder peso, puderam observar, através de uma pesquisa, que houve uma redução de 6% em média, do peso original dos pacientes que tomaram o medicamento, durante o período de 56 semanas. O grupo de pessoas que tomou placebo obteve 2% de emagrecimento.

Aprovação do Wegovy

Segundo a Anvisa, o Wegovy atua como um auxiliar em dietas hipocalóricas, junto com exercícios físicos para o controle de peso dos pacientes adultos. Sua indicação é para pessoas com comorbidades, como por exemplo, disglicemia, hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono, ou doença cardiovascular.

O medicamento, para ter resultados satisfatórios, imita um hormônio liberado pelo intestino após as refeições, que age nos receptores cerebrais, que controlam o apetite, chamado de GLP-1. É a região do cérebro chamada de Hipotálamo, considerado o centro de controle do apetite.

A Semaglutida atua nestas regiões do cérebro, reduzindo a fome no paciente e consequentemente, o ajudando a perder peso. Em uma pesquisa feita pela Anvisa, os pacientes que utilizaram Wegovy durante 68 semanas, perderam em média, cerca de 17% de seu peso corporal. Quem tomou placebo perdeu 2%.

Conclusão

A fabricante do remédio informou que um em cada três pacientes perdeu cerca de 20% de seu peso corporal, e que 83,5% conseguiram uma redução de 5% durante o período do estudo. Cerca de 4.500 pessoas participaram da pesquisa em todo o mundo. Médicos têm falado do assunto, afirmando que sua aprovação é um avanço.

No entanto, eles alertam que o uso do Wegovy por si só não acaba com a obesidade. Eles ainda destacam a importância de uma dieta equilibrada e de exercícios físicos, de forma a auxiliar realmente na perda de peso. em conclusão, o medicamento é próprio para pessoas que realmente precisam emagrecer.