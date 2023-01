Apê11 ABRE NOVAS VAGAS; Envie seu currículo!

A Apê11, empresa que é uma plataforma digital de negócios imobiliários, está em busca de novos funcionários para compor sua equipe em São Paulo. Dito isso, em resumo, a companhia existe para ajudar as pessoas a comprarem e venderem casas e apartamentos nas melhores regiões da capital paulista. Dito isso, confira a lista de vagas:

Analista de Atendimento (Curadoria) – Imobiliário – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Parcerias – Imobiliárias e Incorporadoras – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Processos e Projetos Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenação Atendimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador Comercial e de Relacionamento B2B – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de IM – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio em Design – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Novos Negócios – São Paulo – SP – Efetivo;

Gestor de Tráfego – São Paulo – SP – Efetivo;

VideoMaker/Motion Pleno – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Apê11 e como se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Apê11, é válido ressaltar que a empresa usa o melhor da tecnologia de informação e o talento dos profissionais para oferecer aos clientes uma experiência diferenciada para o seu sonho de comprar um imóvel ideal para viver.

Além disso, sua equipe é composta por profissionais de diferentes formações e identidades, com uma diversidade de vivências e conhecimentos capazes de entregar serviços de excelência, sempre pautados na postura honesta e alinhada a um código de conduta forte.

Por fim, acredita que o tripé formado pela variedade de produtos imobiliários, um conjunto potente de ferramentas digitais e um ótimo atendimento é a combinação requerida para transformar a experiência de quem comprar ou vender um imóvel no século XXI.

