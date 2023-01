Aplicativo do Bolsa Família: aviso IMPORTANTE aos beneficiários

Após diversas denúncias de irregularidades no cadastro do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), o governo federal vem realizando uma série de mudanças para os beneficiários de programas sociais, incluindo o novo aplicativo do Bolsa Família.

No entanto, conforme o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o recadastramento no Bolsa Família não é necessário. Dessa forma, os assistidos não precisam se preocupar em enviar nenhum dado ou fazer qualquer tipo de cadastro.

Bolsa família de 2023

Em 2023, o Auxílio Brasil, criado pelo governo Bolsonaro com valor mínimo de R$ 400, foi extinto para dar lugar ao Bolsa Família criado pelo governo Lula em 2003, sendo um dos maiores programas de transferência de renda do mundo.

Neste ano, o valor mínimo do benefício será de R$ 600. É importante ressaltar que, após muitas discussões, esse valor foi aprovado pela PEC da Transição, avaliada na Câmara dos Deputados, no Senado e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos será aplicado ao longo deste ano, conforme prometido por Lula durante sua campanha eleitoral. Importante destacar que, famílias com até duas crianças nesse requisito receberão R$ 150 para cada criança.

Contudo, conforme o novo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, haverá critérios para recebimento do benefício. Sendo eles:

Atualização da carteira de vacinação;

Comprovante de matrícula escolar (no caso de famílias com crianças).

Novo aplicativo do Bolsa Família

Embora os usuários do Auxílio Brasil possam migrar automaticamente para o Bolsa Família, os pagamentos do programa serão revisados ??pelo novo governo do presidente Lula. Segundo o ministro Wellington Dias, há uma brecha aberta que permite registros inapropriados que poderiam ser considerados ilegais.

Por conta disso, segundo o ministro, os novos pedidos do Bolsa Família devem ter um campo específico para que os beneficiários que não cumpram os requisitos possam solicitar voluntariamente o desligamento do programa.

“Vamos abrir uma campanha esclarecendo quais são os requisitos para o direito à transferência de renda através do Bolsa Família e colocando à disposição um aplicativo em que a própria pessoa, voluntariamente, pode pedir o descredenciamento do cartão Bolsa Família.”, afirmou o ministro Wellington Dias em entrevista ao O Globo.

Pagamento do Bolsa Família em janeiro

Os pagamentos do Bolsa Família de janeiro devem começar no dia 18 e seguir até o dia 31. Assim como no Auxílio Brasil, os lançamentos são realizados sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Abaixo, segue o calendário completo do mês:

Beneficiários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Beneficiários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Beneficiários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Beneficiários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Beneficiários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Beneficiários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Beneficiários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Beneficiários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Beneficiários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Beneficiários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).

Assim, os beneficiários do Auxílio Brasil, que agora será chamado de Bolsa Família, precisam estar atentos aos prazos em que poderão ter acesso aos recursos do programa de transferência de renda.