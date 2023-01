Aplicativo do Bolsa Família não será para beneficiários do programa; entenda

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, chefiado por Wellington Dias, informou que o novo Bolsa Família terá um aplicativo próprio.

Causando muitas dúvidas entre a população brasileira, Dias anunciou em entrevista ao jornal “O Globo” que o aplicativo do Bolsa Família, a princípio, não será destinado aos beneficiários do programa social, mas a outro grupo.

O objetivo é liberar uma plataforma para uso dos brasileiros que estão recebendo o benefício de forma indevida, por não se encaixarem nos requisitos estabelecidos. Dessa forma, espera-se que renunciem o pagamento voluntariamente.

O novo aplicativo fará parte da campanha do Bolsa Família, que terá como intuito informar a população sobre o projeto, destacando quem tem direito ao benefício e quais são as consequências de depósitos serem realizados para quem não tem direito.

Ademais, a iniciativa ainda deve orientar os brasileiros como pode ser feito o desligamento voluntário dos repasses do Bolsa Família. Até o momento não se sabe se o aplicativo terá outras ferramentas relacionadas ao programa.

Principais mudanças do Bolsa Família 2023

A seguir, confira as principais mudanças referentes ao Bolsa Família com relação ao Auxílio Brasil:

Mudar o nome do programa de “Auxílio Brasil” para “Bolsa Família”;

Tornar permanente o pagamento da parcela de R$ 600 em 2023;

Instaurar à parcela fixa de R$ 600 e o adicional de R$ 150 para cada família com criança de até 6 anos de idade. Famílias com até duas crianças nesse requisito receberão R$ 150 para cada criança;

Exigir, como critério para recebimento do benefício, a atualização da carteira de vacinação;

Exigir, como critério para recebimento do benefício, o comprovante de matrícula escolar (no caso de famílias com crianças).

Além disso:

Exigir, acompanhamento pré-natal para gestantes;

Exigir, acompanhamento de ações socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil;

Exigir, acompanhamento das mães que amamentam.

Calendário de janeiro do Bolsa Família 2023

Faltando poucos dias para para a virada de ano, o Ministério da Cidadania publicou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. No entanto, embora o país esteja sob nova direção, não há informações sobre a possibilidade de alteração da metodologia de repasses do benefício.

Sendo assim, veja as datas de pagamento de janeiro a seguir:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 20 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 27 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.