Após detonar Bruna Griphao, Key Alves se explica para atriz: ‘Nada contra’

Foto: Reprodução/TV Globo

Parece que Key Alves voltou atrás após ter detonado Bruna Griphao durante uma conversa no “BBB 23”, nesta quinta-feira (19).

A atriz resolveu conversar com a jogadora após sentir que seria alvo dela no momento da votação. Tudo isso aconteceu após as críticas de Key, que chegou a dizer que Bruna não “sabe o alfabeto”.

“O que passou na minha cabeça foi: ‘Eu fui trouxa pra car*lh*, porque eu gosto deles pra car*lh*, e ela [Key], porque a gente já trocou, não seria minha prioridade nem f… Agora”, disse a loira.

Após a fala, Key Alves revelou que não tem “nada contra” Bruna Griphao, mas também disse que não se enxerga fazendo alianças com ela.

“Todo mundo falou isso pra gente, que você gosta da gente e tal… Só que tipo assim, que nem ele falou, ela não dá abertura e nós também não vamos… Mas assim, nada contra, velho. Só que é um jogo que não tem como ser amigo de todo mundo, entende?”, comentou.

“Exato, eu entendo isso, e não é porque a gente tá conversando agora que a gente é aliado e eu vou te proteger”, concluiu a atriz.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.