Após dono sofrer acidente, cachorro segue ambulância até hospital

Foto: Reprodução

Um homem, de identidade não revelada, sofreu um acidente quando levava o cachorro para passear e ao ser socorrido uma cena inusitada chamou atenção. A vítima foi encaminhada para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde e o animal acompanhou o veículo lado a lado.

O caso aconteceu em Juazeiro do Norte, no Ceará. E viralizou na web depois que o socorrista Lucas Vinícius publicou uma foto da cachorro.

“Tivemos dificuldade de nos aproximar do paciente no primeiro momento pois o seu cachorrinho estava bastante estressado ao ver pessoas estranhas ao seu convívio se aproximando do seu tutor. Para preservar a segurança da equipe optamos por não colocá-lo no veículo pois estava muito agressivo”, explicou o socorrista ao g1.

Por causa da queda, o paciente de 50 anos apresentou lesão na cabeça com sangramento. No vídeo, o animal aparece correndo acompanhado a ambulância. Em certos momentos, o cão fica até na frente da ambulância que precisa frear para não evitar o atropelamento. “Ele ficava na frente da ambulância como quem queria impedir de levar o seu dono”, completa Lucas.

O profissional disse ainda, ao g1, que o paciente foi levado para uma unidade de saúde que fica a cerca de 10 km de onde ocorreu o socorro e que o cachorro não conseguiu seguir até lá. Não há informações sobre o reencontro do dono com o cachorro.

