Após festa do ‘BBB 23’, Bruno viraliza ao esfregar partes íntimas em objeto

Foto: Reprodução/TV Globo

Parece que o participante Bruno se empolgou com a festa da quarta-feira (25), no “BBB 23”. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o brother aparece sensualizando e esfregando um objeto de decoração nas partes íntimas.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, ele aparece com a cobra de metal, parte da decoração do local, e chega a rebolar no objeto fazendo caras e bocas.

O momento viralizou no Twitter e rendeu comentários de internautas na rede social. “Ele está transando com a cobra?”, escreveu uma conta.

“A volta do Daniel coqueiro?”, disse outro usuário. “Mirou no Gil do Vigor e acertou no Vyni”, comentou mais um. “Passou dos limites o Gil do Pavor”, criticou outro internauta.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.