Após polêmica com BBB, Ícaro Silva declara torcida para participante

Hater do BBB até a segunda página. O ator Ícaro Silva, que no final de 2021 protagonizou uma grande polêmica ao criticar o reality global, virou a casaca por um bom motivo.

A cantora e amiga pessoal do artista, Aline Wirley, é uma das participantes da 23ª edição, e para prestar apoio a eterna Rouge, o ator compartilhou um textão nas redes sociais.

“Ilumina e eleva o nível de qualquer palco, show, jogo, espetáculo, evento ou história em que ela estiver presente. Não importa onde, sempre estarei te assistindo e torcendo por você, minha irmã. Se por um lado observo apreensivo enquanto você entra em uma arena que centraliza o julgamento do país inteiro, por outro fico feliz pela imensa sorte que o Brasil terá de te conhecer melhor e reconhecer a estrela e a pessoa gigante que você é”, escreveu o ator.

Ícaro, que chegou a chamar o BBB de “entretenimento medíocre”, declarou torcida para a amiga e se colocou à disposição da equipe de Aline para puxar mutirão. “Te amo, honro e respeito suas escolhas e se precisar, até mutirão eu vou puxar (inclusive tenho que entender o que é isso exatamente) #TeamAline for life.”

O ator foi apoiado por outros famosos, entre eles Thelma Assis, campeã da 20ª edição.

Relembre a polêmica

Em 2021, ao ser cogitado como um dos participantes do Camarote do BBB, Ícaro Silva se revoltou e teceu duras críticas para o programa dirigido por Boninho.

“Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil.”

O tweet foi apagado, mas antes de sumir da web, atingiu o ex-apresentador do reality, Tiago Leifert, que entrou em uma verdadeira guerra com o ator, e afirmou que era o reality show que pagava o salário do ator na Globo.

“Você tem total direito de achar qualquer produto “medíocre”. Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você: você é um excelente ator. Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal. Não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê (sic)!.”

Toda confusão escalonou para Ícaro Silva afirmando que Leifert só havia conseguido uma vaga na emissora por nepotismo, e chegando a expor problemas pessoais do apresentador. A poeira baixou quando Tiago tornou público o motivo de sua saída do reality, um problema de saúde da filha.

