Após Rodrigo Mussi negar torcida, Key Alves mostra tatuagem feita para ex-BBB

Foto: Reprodução/TV Globo

Parece que a relação entre Key Alves e Rodrigo Mussi possui diferenças para ambos. Em entrevista ao “Encontro Com Patrícia Poeta”, o ex-BBB revelou que não torce para a ex-affair.

Já ela, dentro do confinamento do “BBB 23”, mostrou que possui uma tatuagem com o sobrenome do influenciador. Ela também já falou sobre ele durante conversa no reality show.

“Uma das histórias mais pesadas que eu vivi. Ele saiu do Morumbi e me deixou na minha casa. A gente se conheceu, ficou e tal. Ele foi embora depois, com um motorista de aplicativo. O cara dormiu e bateu”, contou Key Alves.

Durante a conversa com Fred e Ricardo, a atleta ainda disse ter pensado que levou um fora de Rodrigo Mussi por ele não ter mandado mais mensagens para ela.

“Acordei no outro dia e não tinha mensagem dele dizendo que chegou em casa. Eu pedi para ele avisar. Pensei que ele não queria mais falar comigo. Foi minha irmã que me contou o que aconteceu”, finalizou.

Key Alves, que revelou ter ficado com o Rodrigo Mussi no mesmo dia do seu acidente, fez uma tatuagem em homenagem ao ex-BBB. Rodrigo contou que só viu ela uma vez e não está torcendo pela sister. 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/LtKlgJ4VlY — POPTime (@siteptbr) January 23, 2023

