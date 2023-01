Após seis dias internada, Preta Gil descobre câncer no intestino

Foto: Reprodução/ Instagram

Após ficar seis dias internada em um hospital no Rio de Janeiro, Preta gil, de 48 anos, revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com adnocarcinoma, um tipo de câncer que afeta o intestino.

A cantora, empresária, apresentadora e herdeira de Gilberto Gil irá começar um tratamento especializado contra a doença na próxima segunda-feira (16).

“Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante. Vai ficar tudo bem”, comunicou a mãe de Fran Gil em seu perfil no Instagram. Veja abaixo:

