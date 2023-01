Após sumiço das redes sociais, Anitta atualiza estado de saúde

Foto: Reprodução / Redes sociais

Após passar um tempo afastada das redes sociais para tratar da saúde, Anitta resolveu abrir o jogo sobre como está se sentindo depois de retornar aos palcos.

A cantora, que fez show do ensaio de verão em Salvador no sábado (7), falou ao Gshow sobre os cuidados com a saúde e revelou estar em tratamento.

“Andei debilitada, mas estou melhor. O tratamento está caminhando. Um dia após o outro. Andei cansada, mas estou me sentindo melhor”, disse Anitta.

“Estava bem calada, mas acho que tudo é a forma como a gente pensa nas coisas. Tenho feito tratamentos alternativos, mas não quero contar porque não sou médica e acho que cada um sabe qual é o melhor tratamento para si”, finalizou a poderosa.

Vale lembrar que Anitta revelou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, causador da “doença do beijo”. A doença pode causar esclerose múltipla e a cantora relatou que este foi “o momento mais difícil da [sua] vida”.

