Aposentadoria 2023: Veja o REAJUSTE para quem ganha mais de um salário mínimo

R$ 1.300 em 2022 = R$ 1.377,09 em 2023;

R$ 6.885,45 em 2023; 7.087,22 em 2022 = R$ 7.507,49 em 2023.

Calendário de pagamentos

A previdência social já divulgou o calendário de pagamentos de 2023 dos beneficiários que recebem acima de um salário mínimo.

Os pagamentos são realizados de acordo com o último número do cartão do beneficiário, antes do dígito verificador. Ou seja, o último número antes do traço. O salário com reajuste começará a ser pago em 1 de fevereiro.

A seguir, confira o calendário completo:

Cartão final 1 e 6: 1 de fevereiro;

6 de fevereiro; Cartão final 5 e 0: 7 de fevereiro.

Reajuste da aposentadoria para quem recebe um salário mínimo

As pessoas que recebem aposentadoria no valor de um salário mínimo não recebem reajuste pelo INPC, mas sim, pelo piso salarial nacional.

No ano passado, o salário mínimo era de R$ 1.212. A nova equipe do Governo Federal, que assumiu em 2023, divulgou para o Orçamento o novo salário mínimo de R$ 1.320. No entanto, ainda não houve aprovação do novo valor.

Sendo assim, o valor considerado para reajuste será de R$ 1.302, conforme Medida Provisória de dezembro. Os pagamentos com reajuste começarão a ser repassados em 25 de janeiro e também consideram o último número do cartão do beneficiário.

Confira o calendário para quem recebe um salário mínimo do INSS:

Cartão final 1: 25 de janeiro;

6 de fevereiro; Cartão final 0: 7 de fevereiro.

O 13º do INSS vai ser antecipado em 2023?

Em primeiro lugar, é importante compreender o motivo da antecipação do 13º do INSS nos últimos 3 anos. Nos últimos anos, a economia no Brasil sofreu muito com a chegada da pandemia do Covid-19. Sendo assim, muitas pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar por conta do isolamento social.

Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar o benefício para diminuir os impactos financeiros imediatos das famílias brasileiras. Assim, realizou a medida por 3 anos consecutivos (2020, 2021 e 2022).

Mas, com a chegada das vacinas contra o coronavírus, a situação começou a mudar e ficar mais amena, fazendo com que a economia voltasse a “entrar nos trilhos”. Por isso, não há a expectativa de que o 13º do INSS seja antecipado em 2023.

Além disso, uma nova equipe assumiu o Ministério da Previdência este ano, com a posse do presidente Lula. Assim, é possível que a nova equipe articule novas medidas para o pagamento do abono.