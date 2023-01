Aposentados do INSS começam a receber benefício com aumento HOJE (25/01)

A partir desta quarta-feira (25), os aposentados poderão receber o benefício com valores reajustados. Os segurados que recebem um salário mínimo terão os depósitos, já com o aumento, entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão os repasses liberados a partir de 1º de fevereiro.

Calendário de pagamentos

Para quem recebe um salário mínimo

Final de NIS 1: 25 de janeiro

Final de NIS 2: 26 de janeiro

Final de NIS 3: 27 de janeiro

Final de NIS 4: 30 de janeiro

Final de NIS 5: 31 de janeiro

Final de NIS 6: 1 de fevereiro

Final de NIS 7: 2 de fevereiro

Final de NIS 8: 3 de fevereiro

Final de NIS 9: 6 de fevereiro

Final de NIS 0: 7 de fevereiro

Para quem recebe acima do mínimo:

Final de NIS 1 e 6: 1 de fevereiro

Final de NIS 2 e 7: 2 de fevereiro

Final de NIS 3 e 8: 3 de fevereiro

Final de NIS 4 e 9: 6 de fevereiro

Final de NIS 5 e 0: 7 de fevereiro

Reajustes dos benefícios

Como já mencionado, os benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão os valores reajustados neste ano. Veja como ficou:

A aposentadoria para quem recebe um salário mínimo aumentou de R$ 1.212 para R$ 1.302, o que equivale a um reajuste de 7,43%.

As aposentadorias com valor acima do piso mínimo serão reajustadas com base no INPC, que foi de 5,93% em 2022.

Reajuste do salário mínimo

Neste ano de 2023 o salário mínimo foi reajustado. Dessa forma, passou de R$ 1.212 para o valor de R$ 1.302. No entanto, o que muitos não sabem é que, com o aumento do piso nacional, o valor de alguns benefícios também é elevado.

A princípio, o governo Lula havia anunciado que o salário mínimo deste ano seria no valor de R$ 1.320. Entretanto, o valor proposto no orçamento para 2023 foi insuficiente para realizar o reajuste do piso nacional. Dessa forma, o piso deste ano será de R$ 1.302, valor proposto pelo governo de Bolsonaro ainda em 2022.

Como já mencionado, com o aumento do salário mínimo, alguns benefícios, como PIS/Pasep, benefícios do INSS, BPC e outros, também são reajustados. Portanto, neste ano de 2023, milhares de cidadãos poderão receber mais. Confira abaixo a lista de benefícios reajustados

Benefícios do INSS reajustados

A saber, os beneficiários da Previdência Social e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não podem receber um valor inferior ao piso nacional. Logo, a partir do dia 25 de janeiro, data do primeiro pagamento reajustado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), aqueles que recebem apenas o salário base serão contemplados com R$ 1.302.

Consulta aos benefícios do INSS

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).