Aposta de Juazeiro acerta na Lotofácil e leva cerca de R$ 380 mil

Foto: Divulgação / Caixa Econômica

Uma aposta feita em Juazeiro, no norte da Bahia, acertou as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 2712, sorteado na quinta-feira (13). O prêmio foi divido com outras três pessoas e cada vencedor ficou com R$ 337.141,38.

A aposta foi feita na Lotérica Placar da Esperança. A Lotofácil também premiou 277 bilhetes que acertaram 14 dezenas. Cada um receberá R$ $ 1.631,31.

Os números sorteados foram: 02 03 08 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25

Como apostar na Lotofácil

O postador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, ou deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha. Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,50. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no app Loterias CAIXA e no portal Loterias CAIXA , onde é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas, bem como outros combos com outras modalidades além do concurso especial

Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou no formato Surpresinha.

No portal e no app, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.