Apreensões de cigarros contrabandeados cresce 300% na Bahia

Foto: Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, durante o ano de 2022, quase cinco milhões de maços de cigarros contrabandeados nas rodovias. Na prática, esse número representa aproximadamente 100.000.000 de unidades do item.

A estatística é um recorde na história do estado. As apreensões aumentaram cerca de 287%, se comparado ao mesmo período de 2021 (1.283.860 maços).

De acordo com a PRF BA, o maior número de confiscos ocorreu em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador. A Unidade Operacional da PRF, localizada na BR-116, foi responsável por 65% do volume de apreensões.

Foto: Divulgação / PRF

Isso porque a cidade é cortada por diversas rodovias federais que passam pela Bahia em direção a diversos estados do país – o que contribui com o número elevado de prisões e apreensões no município.

Além do município liderar as estatísticas, Feira de Santana foi também o local onde ocorreu a maior apreensão da história da PRF na Bahia. Foram confiscados 2,2 milhões de maços de cigarros contrabandeados na BR-101.

Na ação, 3 homens foram presos. E todo o material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.