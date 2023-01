aprenda a fazer o tradicional bolinho de chuva

Foto: Canva Fotos

Uma boa opção para café da manhã, o bolinho de chuva é uma receita fácil e tradicional. O bolinho doce, com açúcar e canela é uma herança portuguesa e é também uma receita muito querida pelos brasileiros.

Uma das explicações para o nome dessa iguaria é que as crianças precisam sair dos quintais ou ambientes abertos quando começava a chover. Por isso, seus pais faziam esses bolinhos para que elas ficassem ocupadas.

Rápido de fazer, esta receita não é só uma boa receita para manter a criançada feliz, mas também uma opção interessante para quem quer comer algo gostoso e prático no início do dia. Confira abaixo tudo o que você precisa para fazer o bolinho de chuva perfeito!

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara (chá) de leite

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

3 colheres (sopa) de açúcar para polvilhar

1 colher (sopa) de canela para polvilhar

1 litro de óleo para fritar

Modo de fazer

Para começar, misture todos os ingredientes até conseguir uma massa cremosa e homogênea. Depois, deixe aquecer uma panela com bastante óleo para que os bolinhos possam boiar.

Quando o óleo estiver bem quente, com cerca de 180º C, utilize uma colher para começar a colocar pequenas quantidades da massa no óleo. Frite as porções até que dourem por inteiro.

Por fim, coloque os bolinhos sobre papel absorvente e passe-os no açúcar com canela. Todo o processo pode ser feito em até 30 minutos.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.