Aprenda a fazer receita da geleia favorita de Shakira

Você com certeza ouviu falar de que uma geleia de morango foi o sinal que levou Shakira descobriu a traição do ex-marido, Gerard Piqué. A cantora gostava tanto da geleia que percebeu que parte de seu doce favorito estava faltando no pote.

Além de muito deliciosa, a geleia de morango é também muito fácil de fazer. Confira abaixo uma receita do doce favorito de Shakira!

Ingredientes

340 g de morango

130 g de açúcar

5 ml de suco de limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os morangos limpos e sem as folhas. Depois, amasse as frutas com um garfo e adicione o açúcar e deixe descansar por 10 minutos. Geralmente, depois de amassados, uma espuma rosa de forma sobre as frutas e, caso prefira, ela pode ser retirada.

Em seguida, jogue o suco de limão e cozinhe as frutas em fogo médio por pelo menos 20 minutos. Mexa de vez em quando.

Para saber se a geleia já esta no ponto, passe a espátula pela mistura e caso se abra um canal limpo e que não se fecha o doce está pronto.

