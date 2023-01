Aprenda Criação de Cursos MOOC gratuitamente

Atualmente, muitas pessoas estão investindo no mercado digital, porque ele tem oferecido muitas oportunidades de renda. E engana-se quem pensa que apenas grandes empresas podem lucrar: pessoas comuns também podem. Para isso, basta contar com seu conhecimento e aprender a criar cursos. Portanto, se esta é uma área que te interessa, continue acompanhando este artigo para conhecer mais a respeito do curso de Criação de Cursos MOOC!

Como funciona

O curso de Criação de Cursos MOOC é oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia justamente nessa modalidade (MOOC). A plataforma conta a junção de conhecimento de forma ordenada. Nela é possível encontrar textos e links para estudo.

Além disso, há vídeos ou áudios disponíveis para o aluno. Ele também encontrará exercícios que possibilitarão testar seus conhecimentos e fixar a matéria. O curso conta com fórum para comentários e também com um blog, onde o aluno encontrará ainda mais material para complementar o seu aprendizado.

Conteúdo

O curso IF de Rondônia ao aluno a possibilidade de compreender o conceito de cursos MOOC, bem como de realização do seu planejamento. Além disso, ele conta com tópicos sobre acessibilidade e direitos autorais.

Outro dos temas abordados são as competências digitais. Ainda, neste curso o aluno entenderá como funcionam atividades e recursos do Moodle. O curso também ensina a respeito da normatização de cursos MOOC e IFRO e das configurações de cursos no Moodle.

Certificado

Todos aqueles que cursarem o curso de Criação de cursos MOOC poderão acessar um certificado, que se encontrará dentro do curso. Entretanto, para obter o certificado, é preciso que o aluno realize a avaliação disponível no curso e tire, no mínimo, 60%. Ele terá três tentativas para alcançar essa nota.

Também é preciso que o aluno avalie o curso, opinando sobre sua qualidade. Então, o certificado será liberado em, no mínimo, 2 dias após a data de início do curso, quando este contar com até 40 horas. Ou em até 30 dias, para cursos que contarem com 40 a 60 horas.

Quem pode fazer

Qualquer um que tiver interesse na área poderá realizar o curso do Instituto Federal de Rondônia, bastando, para isso, que esteja cadastrado no portal.

Como se inscrever

Para realizar a sua inscrição no curso de Criação de Cursos MOOC, é preciso clicar em “inscreva-me” na página do curso. Outra página se abrirá, indicando que os visitantes não podem acessar ao curso, por isso, solicitará o login. Para se inscrever, clique no botão “continuar”.

Outra página se abrirá, possibilitando que você, ou faça o login no site, ou crie uma conta na plataforma. Quem ainda não tem uma conta deve clicar na opção “Criar uma conta”. Nessa página serão solicitados dados do aluno como e-mail, nome e sobrenome, endereço e CEP, CPF e renda familiar per capita. A inscrição apenas poderá ser feita por aqueles que preencherem todos os dados.

Como tirar dúvidas

O curso gratuito de Criação de Cursos MOOC é feito para estudo autodidata, por isso não conta com tutor. Entretanto, é possível esclarecer dúvidas a respeito dele tanto por meio do FAQ do dite, como projetomooc@ifro.edu.br.