Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato tende a ficar nervoso por conta da situação de avaliação. Entretanto, é possível que considere a entrevista como uma forma objetiva de apresentar suas qualificações e resultados profissionais anteriores.

Apresente seus pontos fortes durante a entrevista de emprego

A postura do candidato é composta de muitos fatores, sendo assim, é importante que não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gesticular excessivamente; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção.

Chegue com antecedência ao local da entrevista e minimize a ansiedade

Caso seja possível, é aconselhável ao candidato chegar ao local marcado para a entrevista de emprego com alguns minutos de antecedência, pois poderá trabalhar a sua respiração e se familiarizar com o ambiente. Sendo assim, todos esses fatores são importantes para minimizar a ansiedade da situação de avaliação.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Ao falar sobre uma situação negativa referente a sua personalidade ou característica profissional, apresente também a solução. Por exemplo, é possível destacar que possui dificuldades para falar em público, contudo, é importante que informe que deseja realizar um curso de teatro.

Ou ainda, é possível que destaque que precisa se atualizar quanto a versão de um determinado sistema utilizado na sua área de atuação, ao passo que é relevante também destacar que já está realizando cotações com empresas específicas.

Destaque seus resultados anteriores de forma exemplificada

Exemplificar situações positivas também é relevante para o candidato. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que destaquem sua capacidade de lidar com metas; senso de urgência; gestão de pessoas; otimização de fluxos; direcionamento de projetos; gestão de pessoas; treinamento; desenvolvimento; controle de agendas; dentre outros pontos que sejam pertinentes para a devida elaboração do seu perfil profissional.

Analise a cultura da empresa e a compatibilidade dos valores envolvidos

Conhecer o site da organização também é relevante para o candidato. Sendo assim, é aconselhável que analise quais são os valores da empresa e sua trajetória. Visto que essas informações são importantes para que o candidato alinhe o seu comportamento aos valores da empresa.

Considerando que uma cultura startup é mais aberta do que uma cultura tradicional, bem como são informações relevantes para que o candidato avalie a compatibilidade da vaga. Uma vez que é cabível ressaltar que essa análise é pertinente a todos os envolvidos no processo seletivo.