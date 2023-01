Ara Ketu será homenageado no Carnaval do Rio pela Mangueira

Foto: Divulgação

O bloco Ara Ketu, um dos mais tradicionais da folia baiana, será homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro.

A agremiação, fundada por Vera Lacerda e Augusto César, que deu origem a banda, também uma das mais tradicionais da Axé Music, fará parte do desfile da Mangueira, que em 2023 tem como samba-enredo ‘As Áfricas que a Bahia canta’.

Na última quarta-feira (4), a presidenta do Ara Ketu, Vera Lacerda, participou de um evento no Barracão da Mangueira, na Cidade do Samba, com a presidenta da Mangueira, Guanayra Firmino.

“Estou imensamente feliz de estar na Mangueira hoje. Vamos receber uma homenagem maravilhosa que não há o que pague. Será um carnaval feliz para o Ara Ketu e para a Mangueira. Estaremos juntos em uma festa linda”, disse Vera Lacerda, presidente e fundadora do Ara Ketu.

Foto: Kadu Brandão

Além do Ara Ketu, participam da homenagem os blocos Ilê Aiyê e Olodum.

“A Mangueira vai prestar uma homenagem aos cortejos afro do carnaval da Bahia e em um dos nossos setores a gente vai abordar a importância dos blocos afro dentro dessa narrativa dessa história de luta, de resistência. O Ara Ketu é um símbolo de luta nessa processo, primeiro por ser fundado por uma mulher, a primeira mulher fundadora de um bloco afro, segundo por ser um bloco que conseguiu reunir na sua essência a tradução e a ritualística da musicalidade ancestral da cultura negra com a modernidade e as novas tendências que a própria África proporciona para o mundo”, explicou Guilherme Estevão, carnavalesco da Mangueira, que esteve no encontro.

A banda Ara Ketu também terá espaço no desfile da Mangueira. Na ala dedicada ao bloco, trechos de músicas da banda estarão no carro alegórico.

O grupo de 43 anos, que entrou para a história da música baiana ao misturar elementos percussivos aos eletrônicos, no estilo “african pop”, atualmente está sob o comando do cantor Dan Miranda.

