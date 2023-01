Arcadismo: resumo para ENEM e vestibulares

Arcadismo: aquilo que você deve saber sobre o movimento

O arcadismo é um movimento literário e artístico muito importante que costuma aparecer com grande frequência nas principais provas do país, como os vestibulares e o ENEM.

Dessa maneira, é crucial que você estude esse tópico para garantir um bom desempenho nas provas de literatura e de humanidades em geral.

Assim, o artigo de hoje trouxe um resumo com as principais características sobre o arcadismo. Vamos conferir!

Arcadismo: introdução

Com surgimento no século XVIII , o arcadismo teve forte influência dos ideais iluministas, do progresso científico e tecnológico. Marcado por temáticas cotidianas, bucolismo e volta aos clássicos, o movimento tem seu nome associado às sociedades literárias da época, as Arcádias..

Nesse período, os poetas se reuniam nas arcádias para discutirem as características do novo movimento literário que faziam parte e refutar as ideias do movimento anterior, o barroco.

Arcadismo: características

Entre as principais características do movimento está a oposição ao barroco. Além disso os poetas, muitas vezes, utilizavam pseudônimos baseados em pastores da poesia latina e grega, explicando a presença da mitologia nas obras.

Outras características do movimento são:

Racionalismo.

Retomada dos valores clássicos.

Bucolismo.

Equilíbrio e busca pela perfeição.

Inspiração iluminista.

Idealização da mulher.

Linguagem simples e objetiva.

Presença da mitologia.

Arcadismo: Principais autores

O arcadismo no Brasil aconteceu na época do ciclo do ouro, no século XVIII. Com o centro econômico em Minas Gerais, devido a extração do minério, o local se tornou propício para o desenvolvimento artístico e cultural do país.

O marco inaugural do movimento do país foi em 1768, com a publicação de Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Além de Cláudio Manuel da Costa, outros nomes que se destacaram no movimento foram Santa Rita Durão, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga e Inácio José de Alvarenga Peixoto.