A Arcor do Brasil está há mais de 40 anos compartilhando momentos mágicos e levando sabor em todas as regiões do Brasil. Nesse momento, a empresa está anunciando vagas de empregos em caráter nacional e em diversas áreas. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Arcor do Brasil tem novos EMPREGOS em regiões diversas do país

A empresa conta com uma grande diversidade de marcas presentes em seu portfólio como Tortuguita, 7Belo, Big Big, entre outras. Trata-se de uma multinacional de origem argentina que emprega mais de 4.000 colaboradores em suas fábricas.

A Arcor do Brasil deseja contribuir para o desenvolvimento humano através de suas oportunidades. Diante disso, a companhia disponibilizou vagas de trabalho em diversos cargos e regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Ajudante de Produção (PCD) – Rio das Pedras/SP;

Promotor de Vendas – Jundiaí/SP;

Conferente de Qualidade – Rio das Pedras/SP;

Analista Administrativo de Vendas Jr – Campinas/SP;

Operador de Empilhad. – Bragança Paulista/SP;

Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento – Bragança Paulista/SP;

Analista de Capital Humano – Campinas/SP,

Líder SGI (Contrato Determinado) – Rio das Pedras/SP;

Estágio no setor de Comunicação Interna – São Paulo;

Analista de Efetividade de Venda Sr – Campinas/SP;

Líder de Merchandising – São Paulo;

Gerente de Produto – Campinas/SP.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados nas vagas divulgadas pela empresa, podem cadastrar um currículo atualizado através do link disponível no site 123 empregos.

