Artes nas velas de barcos são atração às margens do Velho Chico, em Penedo

Secom PMP

Elementos da cultura, memória e tradições de Penedo estão expostos para apreciação de moradores e turistas em velas de barcos ancorados no cais do Porto, as margens do Velho Chico, até o próximo sábado (08).

O projeto, idealizado pela Prefeitura de Penedo, prestigiou os artistas locais Tadeu dos Bonecos, Castanha e Karina Michelly, bastante conhecidos na região.

A exposição a céu aberto é parte da programação da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, evento que congrega atrações culturais, artísticas, esportivas e religiosas.

Atraída pelo colorido das velas emolduradas pelo belíssimo pôr do sol, a estudante universitária Ana Beatriz garantiu seu clique. Com familiares em Penedo, a jovem trouxe o noivo, o professor Tássio Lima, para conhecer a cidade.

Em uma de suas velas, o artista Tadeu homenageou o grupo de capoeira Mandingueiro, que atua em Penedo, além das cidades de Aracaju e Delmiro Gouveia.

O artista ressaltou que a escolha é uma homenagem ao povo negro e suas manifestações antecestrais.

A homenagem deixou os membros do grupo orgulhosos e emocionados. “Significa respeito e valorização do nosso trabalho. É, ao mesmo tempo, um incentivo na formação de novas gerações”, define Mestre Pingo.

Texto e fotos Patrícia Machado