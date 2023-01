As 10 melhores alternativas de KissAnime e KissManga de 2023

KissAnime foi um dos melhores sites de streaming de anime por um longo tempo. Mas em algum momento devido a travamentos e proibições, ele sai da web e nenhum anime ou desenho animado está disponível. Assim, milhões de pessoas relataram o problema, como por que ele caiu e quais são as alternativas para um site que caiu e qual é o motivo. E hoje oficialmente o kissanime e o kissmanga encerraram após uma longa década servindo na internet.

O site Whole KissAnime é operado e propriedade da KissCartoon Network, uma

empresa estrangeira que hospeda principalmente seu site em áreas potenciais onde não há leis de direitos autorais aplicadas. Tem uma variedade de conteúdo, mas o dedicou

para ler mangá, séries de TV dramáticas coreanas, quadrinhos e desenhos animados.

Como dissemos, milhões de pessoas têm relatado e encontrado respostas para

a questão de por que ele cai por um tempo sem motivo. Assim KissAnime é

não é um site perfeito e, além disso, não existe um site ideal para assistir animes e desenhos gratuitos disponíveis. Existem prós e contras em todos os outros sites disponíveis na web. O KissAnime também.

Por que KissAnime e KissManga desligam?

Ao visitar esse site, centenas de anúncios são carregados e vários pop-ups são interrompidos, milhares de usuários relataram que o site KissAnime baixou vírus por meio desses pop-ups e anúncios.

Porque sites como esses ganham dinheiro exibindo anúncios sobre eles e pop-ups, como você sabe, os pop-ups são carregados usando arquivos JavaScript que podem ser espalhados por hackers para invadir seu sistema. Como os anúncios não estão sendo exibidos na rede de anúncios do Google, eles podem ser uma maneira de invadir seus sistemas.

Aqui está um site muito parecido com o KissAnime em nossa lista com uma interface limpa e simples para interagir. Até as crianças podem interagir facilmente com o site e se redirecionar para assistir ao que desejam. Ele não mostra nenhum anúncio relacionado a adultos. Assim, é uma opção melhor e segura para as crianças.

2. Aberração Anime

É suposto ser dedicado à série de anime. Portanto, é o melhor site para assistir sua série de anime no KissAnime. É tão popular quanto Anime Freak na categoria Anime. Além disso, o tráfego de cerca de 26 milhões de visitantes do KissAnime para assistir suas preferências e vem principalmente do Reino Unido e dos EUA.

Local na rede Internet: https://www.animefreak.tv/

3. AnimePahe

AnimePahe assume seções de séries de desenhos animados para melhor extinguir para os usuários. Esses caras têm uma pequena biblioteca e opções limitadas, mas se você encontrar o que deseja, é sempre uma situação em que todos saem ganhando.

Mas neste site, você será redirecionado várias vezes para sites diferentes; portanto, a experiência é um pouco inferior. Cerca de 5 milhões de usuários encontram este site residindo nos EUA, Reino Unido, Canadá, etc.

Local na rede Internet: https://animepahe.com/

4. Desenhos animados

É uma das melhores alternativas ao KissAnime, mas junto com essa desvantagem é que só coloca o Anime como conteúdo e nada mais. Mas retrata como um paraíso para os amantes de anime. Por isso não tem muito tráfego agindo sobre ele apenas os amantes do Anime.

Local na rede Internet: https://www.cartoonsons.com/

5. KimCartoon.to

Como o nome sugere, é um site para os amantes de desenhos animados, não há seção para anime. Assim, você obtém uma vasta coleção repleta de desenhos animados. Além disso, a experiência de redirecionamento e a interface parecem muito melhores do que em outros sites.

Também inclui um “Luzes apagadas” recurso que permite focar apenas no vídeo que deseja assistir e remove o restante do conteúdo presente na tela, tornando a experiência muito melhor para o usuário. Todo o conteúdo está presente em qualidade HD para você aproveitar.

Local na rede Internet: https://kimcartoon.to/

6. KimCartoon.biz

É o mesmo que KimCartoon, mas com um nome de domínio diferente, pois devido ao grande tráfego em outros servidores como KimCartoon.to, é possível redirecionar-se para este para obter uma experiência semelhante.

Local na rede Internet: https://KimCartoon.biz

7. AnimeRhina

AnimeRhina também é uma das grandes plataformas para os amantes de anime. Com uma coleção decente de títulos de anime e desenhos animados. Você pode acessar o site com a ajuda de direções e rótulos de cabeçalho como anime, desenhos animados, filmes e muito mais.

Possui uma boa interface para interação com o usuário e todos podem utilizá-la facilmente. Possui uma extensão conveniente como conteúdo para download. Não é um site lento devido ao menor tráfego e tem apenas 1 a 1,5 milhão de usuários visitando as estatísticas mensais.

Local na rede Internet: https://www1.animerhino.io/

8. 9Animes

Este site é dedicado aos amantes de desenhos animados, onde você pode obter uma enorme coleção de séries de desenhos animados. Ele também permite que você pesquise os desenhos animados desejados na barra de pesquisa.

A experiência do usuário deste site é boa o suficiente; no entanto, você será direcionado para outro site para fins de publicidade, que podem ser ignorados porque são abertos em outra guia.

Local na rede Internet: https://www.9anime.one/

“Estes podem ser alguns sites não tão legítimos, mas existem muitas opções legítimas também presentes na web. Alguns são”

9. Cartoon Network

Nós iremos, quem não se lembra do Cartoon Network? Todo mundo adora o Cartoon Network desde o início, e agora eles criaram seu site. É um site fenomenal para assistir desenhos animados. Ele também fornece alguns jogos baseados na web para crianças. Possui uma interface elegante e excelente experiência do usuário pode ser esperada dos usuários, e oferece o mesmo.

O Cartoon Network não fornece nenhum malware, nem janelas pop-up para interromper sua triagem. Além de ser um site legítimo, possui um excelente reprodutor de vídeo que cria uma vibração amigável para sua experiência.

10. Disney Agora

Também oferece conteúdo gratuito. Como muitos de vocês já devem ter pensado sobre o Disney Now. Portanto, ele fornece apenas os programas que a Disney oferece e os títulos de desenhos animados são limitados. Mas a experiência geral que você obtém é insubstituível e muito suave.

Quem não conhece a Netflix em 2023? 70% da mídia de consumo de conteúdo está curtindo seus shows, filmes na Netflix, o que já a torna uma excelente plataforma de streaming. Eles visam o público de cada categoria, seja infantil, juvenil, adulto, etc.

Ele tem uma experiência de usuário perfeita e suporte HDR + de classe A para telefones, tablets, etc. Ele também suporta Ultra HD 4K para alguns modelos de televisão para desfrutar de seus programas. Possui um valor mínimo de assinatura que permite obter uma experiência inacreditável em todo o conteúdo disponível.

Você pode encontrar facilmente o que deseja assistir na seção de pesquisa. Além disso, como tudo é categorizado, é mais fácil obter o que você faz.

12. Amazon Prime

Assim como o Netflix, o Amazon Prime é uma plataforma de streaming oferecida pela própria Amazon que também tem seu charme. O Amazon Prime é uma das melhores plataformas de exibição online junto com o Netflix para consumir conteúdo. Como o Netflix, ele começa com uma assinatura mínima e permite que você assista seus desenhos animados, séries de TV, programas e outros enfeites favoritos.

A experiência do usuário é de primeira classe e o conteúdo é da mais alta qualidade. A interface é mínima com uma suavidade requintada, que permite ao usuário manter-se viciado na plataforma junto com o conteúdo que deseja assistir. Tem tudo resolvido para crianças, idosos e jovens.

No fundo:

Bem, isso é praticamente com a lista de todos os sites semelhantes como KissAnime & KissManga 2023 onde você pode encontrar seus desenhos animados favoritos. Depois de um longo dia cansativo, assistir a desenhos animados pode fazer você se sentir melhor e também iluminar o seu dia. Portanto, para o veredicto final, pediríamos o streaming de tudo em uma plataforma legítima que não fosse KissAnime & KissManga e sites como esses.