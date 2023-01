As 10 principais maneiras de corrigir o erro de conexão Elden Ring ocorrido em 2023

Esta é uma obra-prima cuja maestria é mostrada sem contar. Isso o torna único em relação a outros jogos de mundo aberto, como Skyrim e Far Cry, que giram em torno de histórias e missões. Você fica livre para jogar como achar melhor em Elden Ring – não há um estilo de jogo definido ou rota que você deve seguir.

Desde o início do jogo, você pode fazer o que quiser. Apesar de suas críticas positivas por seu visual e jogabilidade após seu lançamento, o jogo recebeu milhares de críticas negativas em um ano.

Há, no entanto, vários jogadores do Elden Ring enfrentando o erro de conexão que aconteceu – falha ao entrar. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, explicamos algumas das melhores maneiras de resolver facilmente o erro de conexão Elden Ring que ocorreu. Então, vamos começar com as correções.

Corrigir o erro de conexão Elden Ring ocorrido – Falha ao entrar

Então, aqui estão algumas correções que podem ser resolvidas se você estiver recebendo o erro de conexão Elden Ring que aconteceu – falha ao entrar, você deve executar as etapas abaixo:

Verifique o status do servidor Elden Ring

É possível ter vários erros e conflitos de conectividade no jogo devido a problemas com o servidor do jogo ou interrupções. Para atualizações em tempo real e as informações mais recentes, siga @ELDENRING no Twitter. Se houver uma interrupção ou tempo de inatividade, tente novamente após algumas horas. Se não houver tempo de inatividade do servidor, você pode passar para o próximo método.

Para evitar falhas no sistema, problemas de compatibilidade e falhas, os usuários de PC e jogadores devem sempre atualizar suas compilações do sistema operacional Windows. Você pode encontrar uma variedade de problemas de desempenho e execução do programa quando tiver uma versão desatualizada do sistema. Aqui estão as etapas para atualizar o Windows:

Abrir Configurações do Windows pressione Windows + eu .

Clique em Verifique se há atualizações debaixo de atualização do Windows seção.

Você pode baixar e instalar uma atualização de recurso, se estiver disponível.

Dependendo da velocidade da atualização, pode demorar alguns minutos.

Você precisará reiniciar o computador após concluir a instalação da atualização.

Execute o jogo como administrador

Se você encontrar um problema com o controle da conta do usuário em relação aos privilégios, execute o arquivo exe do jogo como administrador. Também é recomendável executar o cliente Steam como administrador. Veja como:

No seu computador, clique com o botão direito o arquivo de atalho Elden Ring exe.

Em seguida, selecione Propriedades > Compatibilidade .

Em seguida, você precisa marcar a caixa de seleção Executar este programa como administrador.

Clique em Aplicar e selecione OK para salvar as alterações.

Conforme mencionado acima, você também deve permitir o acesso de administrador ao iniciador do Steam.

Limpe o cache DNS

Você parece ter de alguma forma acumulado muitos dados de cache DNS relacionados à sua configuração de internet. É possível conectar-se aos servidores do jogo após remover os dados do cache do resolvedor de DNS seguindo as etapas abaixo.

Abra o prompt de comando.

Para executar o prompt de comando como administrador, clique com o botão direito do mouse no programa e selecione Executar como administrador .

Usando a janela do prompt de comando, digite o seguinte comando e pressione Enter: ipconfig /flushdns

Você receberá a mensagem “ Liberado com sucesso o DNS Resolver Cache .”

Depois que as alterações forem aplicadas, feche a janela do prompt de comando e reinicie o PC.

Definir as configurações de rede do jogo

Há momentos em que a conectividade do servidor do jogo é afetada por vários conflitos causados ​​pelo problema das configurações de rede do jogo. No menu de configurações do jogo, é recomendável configurar as opções de rede corretamente. Siga estas etapas quando estiver dentro do menu do jogo:

No jogo, vá para Configurações > Rede .

A seguir, escolha Reprodução entre regiões Como Realizar matchmaking .

Escolher Jogue online de Configurações de inicialização cardápio.

Desative o bate-papo por voz no Elden Ring

Parece que o chat de voz de Elden Ring está bugado, já que alguns jogadores relataram mensagens de erro em fóruns online relacionados a ele. Portanto, simplesmente desabilitando o chat de voz, Elden Ring pode ser consertado.

Você precisará estar conectado à Internet antes de poder desativar o bate-papo por voz do Elden Ring. Depois, siga as etapas que descrevemos.

Vou ao Configurações menu em Elden Ring.

No Rede guia, selecione Chat de voz e transformá-lo desligado .

Junte-se a outro jogador no mundo do jogo usando a próxima convocação.

No entanto, se isso não funcionar, você deve ativar o bate-papo por voz novamente.

Habilitar uma VPN

Pode ser possível resolver o problema de conexão usando uma VPN, pois você está enfrentando um problema de conectividade. Isso o ajudará a determinar se o erro de conectividade está ou não localizado.

Você pode acessar recursos e conteúdo indisponíveis em sua área se usar um software VPN, que altera artificialmente sua localidade.

Existe uma grande variedade de software VPN disponível online. Considere escolher uma VPN que ofereça acesso a países com incríveis servidores de jogos online, como Alemanha, Suíça e Canadá.

Você pode se conectar a um desses servidores depois de baixar e ativar uma VPN. Depois disso, execute o Elden Ring e veja se o erro de conexão persiste.

Verifique a sua conexão com a internet

Quando Elden Ring não está se conectando à Internet, a primeira coisa a fazer é verificar sua conexão com a Internet. Sua conexão não deve ficar instável ou muito lenta.

Ao jogar Elden Ring, verifique se algo está sendo baixado ou transmitido em segundo plano, se parecer lento ou instável. Você deve pausar todos os downloads e/ou streams para aproveitar Elden Ring ao máximo.

Pode ser necessário solucionar o problema se isso não resolver. Primeiro é necessário mudar de sem fio para Ethernet. Conecte seu sistema ao roteador com um cabo Ethernet para desligar o wireless. Você deve conseguir uma conexão de internet mais estável depois disso.

Pode ser uma boa ideia reiniciar o roteador depois disso. Certifique-se de esperar alguns segundos antes de reiniciar o roteador depois de desligá-lo.

Tente outra conexão de rede (se acessível) se sua conexão com a Internet permanecer sem correção. Além disso, você pode usar o recurso de ponto de acesso em seu telefone para se conectar aos seus dados móveis.

Verifique os arquivos do jogo

Existe a possibilidade de que arquivos de jogo corrompidos possam causar o erro de retorno ao seu mundo se nenhuma das soluções acima for eficaz.

Abrir Biblioteca no Steam. faça um clique com o botão direito no Elden Ring e selecione Propriedades . No Ficheiros locais guia, clique Verifique a integridade do jogo

Após o término do processo de digitalização, você pode tentar o Elden Ring novamente para verificar se o erro de conexão.

Conclusão

Então, é assim que corrija o erro de conexão Elden Ring que ocorreu – falhou ao entrar. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: