As 10 principais maneiras de corrigir o erro de desconexão do Starlink em 2023

O Starlink é um produto de última geração da SpaceX que promete internet de alta velocidade a preços acessíveis. Por outro lado, o erro de desconexão do Starlink com novos usuários também é bastante comum. Isso geralmente ocorre com usuários que instalaram o Starlink recentemente ou se mudaram para um novo local. Seja qual for o motivo, aqui está nosso guia para ajudá-lo a corrigir o erro de desconexão do Starlink.

Como corrigir o erro desconectado do Starlink em 2023

Se você está enfrentando Erro desconectado do Starlink em seu prato recém-instalado, sua espera acabou. Aqui está o nosso guia detalhado completo para resolver o problema. Recomendamos que você faça todas as correções porque cada correção é necessária para determinar o problema e prosseguir com a próxima.

Reinicie seu Starlink

A maneira mais fácil de corrigir erro de desconexão do Starlink é reiniciá-lo e verificar se o problema foi resolvido. Você também pode tentar remover o plugue da tomada elétrica e conectá-lo novamente após alguns minutos. Depois de iniciar o roteador, verifique se os serviços de Internet foram restaurados ou não. Se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

Verifique os cabos do conector

Verifique o cabo do conector em ambas as extremidades. O mesmo fio vai para o roteador e o mastro da antena. Ambos devem estar bem sentados e conectados.

Você pode tentar removê-los e conectar novamente. De acordo com a maioria dos usuários, reconectar o fio quase resolveu seus problemas de erro de desconexão. Certifique-se de que os cabos estejam sincronizados com os dispositivos. Se este não for o seu problema, prossiga com a próxima correção.

Verifique se o pino de metal está torto

O Starlink é conectado ao roteador com a ajuda de um pino de metal. Puxe o cabo para fora e verifique se algum dos pinos está torto. Se o encontrar, pressione-o com a mão leve e certifique-se de que está reto e coloque-o de volta.

Verifique se o problema foi resolvido. Você também pode usar álcool isopropílico para limpar qualquer poeira ou detritos internos para garantir que tudo esteja perfeito.

Verifique se há danos no cabo

Se o cabo que chega até sua casa passa por algum parque ou terreno, é preciso verificar se ele está danificado. Você não precisa ir muito longe verificando, apenas verifique as áreas ao redor. Se você encontrar algum dano, não precisa fazer nada. Basta ligar para os profissionais de suporte da Starlink e eles cuidarão do resto.

Verifique seu uso

No momento da redação deste artigo, o Starlink permite até 1 Terra Byte de uso de dados. Caso você tenha concluído esse ciclo de uso, poderá enfrentar o erro de desconexão da Internet.

Você será notificado por SMS se tiver esgotado seu limite ou também poderá usar o aplicativo da Starlink para saber seu uso. Se o uso não for a preocupação, prossiga com a próxima correção.

Verifique os problemas do servidor Starlink

Ao contrário de todos os provedores de serviços de Internet, o Starlink conta com satélites orbitais. Como resultado, alguns deles podem estar fora do alcance ou enfrentando alguns problemas. Nesse caso, você pode não saber o que está acontecendo, mas enfrentará o erro de desconexão da Internet.

Neste momento, você deve acessar este link e verificar se outras pessoas também estão enfrentando os problemas. Se você perceber que outras pessoas também estão enfrentando problemas, não precisa se preocupar, mas espere até que o Starlink corrija o problema por conta própria.

Verifique se há SSID incorreto

O erro de desconexão do Starlink pode ocorrer se o seu roteador estiver conectado ao SSID errado. Para sua informação, SSID significa Service Set Identifier.

Conectar-se ao identificador errado significa que você está usando o Starlink, mas por engano, você se conectou à Hughesnet ou Spectrum, por exemplo.

Para corrigir esse problema, você precisa redefinir seu roteador e conectar-se ao SSID padrão. Certifique-se de pular a parte SSID personalizada.

Redefinir seu roteador

Redefinir seu roteador é a última opção se nenhuma das opções acima ajudou até agora.

Roteadores de 1ª geração: Para o roteador Geração 1, você precisa pressionar e segurar o botão liga/desliga sob o roteador até que a luz do roteador fique azul. Depois de soltar o botão, seu roteador começará a ser redefinido. Dê 4-5 minutos.

Roteadores de 2ª geração: Para roteadores da Geração 2, não há switch dedicado. Você precisa desconectar o roteador três vezes seguidas. Na terceira vez, seu roteador levará de 2 a 3 minutos para reiniciar. Quando liga, seu roteador foi redefinido para a condição de fábrica.

Agora você deve ver que o erro desconectado deve ter sido corrigido.

Ligue para o Suporte ao Cliente Starlink

Se nenhuma das correções acima ajudou a resolver o erro de desconexão do Starlink, isso significa que o problema está além do seu alcance e agora é melhor ligar para o suporte do Starlink.

Porque se você fizer algo fora do comum, pode ter que pagar uma quantia alta ou sua garantia pode ser anulada. Em suma, você terá que sofrer muito. É por isso que agora é a hora de ligar para o suporte da Starlink e vê-los resolver seu problema.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o erro de desconexão do Starlink em seu novo prato Starlink. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Sugerimos que você entre em contato com a linha de ajuda do Starlink se as correções acima não o ajudaram, porque não queremos que você tente coisas inesperadas e danifique seu hardware.

