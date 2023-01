As 10 principais maneiras de corrigir o problema do Paramount Plus no Roku (2023)

Um dos serviços de streaming mais conhecidos da atualidade, o Paramount Plus, oferece centenas de filmes e programas de TV além do conteúdo original. Os recursos de canais ao vivo ajudarão o Paramount Plus a competir diretamente com outros serviços de streaming que possuem canais ao vivo e lineares, como o Peacock.

Mas, há muitos usuários que enfrentam problemas com seus vantagem suprema/roku e é por isso que estamos aqui. Aqui estão algumas correções possíveis que podem ajudá-lo a corrigir problemas primordiais e não funcionais no Roku. Vamos obter a correção sem mais demora.

Por que o Paramount Plus não está funcionando no Roku

Há muitas razões pelas quais paramount plus/roku não está funcionando. Às vezes, uma falha temporária pode ser corrigida com uma reinicialização ou redefinição. Talvez seja causado pelo sistema operacional não suportado. Ou devido a uma conexão de internet ruim.

Além disso, componentes danificados dentro do seu Roku podem exigir reparo ou substituição. Como vários fatores podem causar problemas no Roku, não há uma boa maneira de identificar rapidamente a origem do seu problema pessoal sem executar sua própria solução de problemas e usar o que você aprendeu para informar sua compreensão de seu próprio problema pessoal.

Consertar Paramount Plus não está funcionando no Roku

Portanto, aqui estão algumas correções que podem ajudá-lo a resolver o problema de não funcionamento do Paramount Plus/Roku. Portanto, caso você esteja enfrentando esse problema, aplique essas correções uma após a outra:

A maioria dos dispositivos atualiza seus aplicativos regularmente, mas sua cópia do Paramount Plus pode estar desatualizada. Devido a um bug ou incompatibilidade, pode não funcionar corretamente se você estiver usando uma versão anterior do aplicativo Paramount Plus. Atualize o aplicativo se estiver assistindo no seu iPhone ou no seu telefone Android seguindo as etapas;

Passos para o usuário android atualizar o app paramount plus

Em primeiro lugar, abra Loja de aplicativos do Google e toque no seu Perfil. Em seguida, navegue até Meus aplicativos e jogos e localize o aplicativo Paramount Plus. Por fim, na frente do aplicativo paramount plus, toque no botão Atualizar para instalar a atualização.

Etapas para os usuários do ROKU atualizarem o aplicativo primordial:

Inicialmente, abra o definições no seu dispositivo Roku.

Em seguida, navegue até o aplicativo paramount plus e pressione o botão começar botão.

No menu pop-up, escolha verifique se há atualizações .

Verifique a sua conexão com a internet

Certifique-se de que seu FireStick ou Roku esteja conectado com segurança ao seu Wi-Fi. Caso contrário, adicione a rede novamente. Como alternativa, certifique-se de que sua conexão Ethernet esteja conectada corretamente, se você tiver uma.

Vamos para Home > Configurações > Rede > Sobre para verificar sua conexão com a Internet. A Roku recomenda uma velocidade de download de até 9,0 Mbps para material HD e um mínimo de 3,0 Mbps para conteúdo SD para a melhor experiência de visualização.

Portanto, abra um navegador da Web em seu dispositivo para assistir ao Paramount Plus e use o teste de velocidade on-line do Google para ter certeza. Execute o teste de velocidade em um dispositivo diferente na mesma sala quando streaming paramount plus/roku.

Sua velocidade de internet para streaming de vídeo em alta definição ou 4K não deve ser inferior a 5 Mbps ou 15 Mbps, respectivamente.

Reinstale o aplicativo Paramount Plus

Se nenhuma correção funcionar, então você pode-

Reinstale o aplicativo paramount plus.

Localize o aplicativo Paramount Plus no Roku CASA Tela .

Aperte o botão de asterisco em seu controle remoto.

Depois de localizá-lo, acesse o Menu do Canal .

Quando terminar, remova o botão do canal que precisa aparecer.

Agora, clicando Deve definitivamente permitir para ser apagado do seu dispositivo.

Depois disso, ligue e desligue seu Roku novamente.

Por fim, basta retornar à área de aplicativos e reinstalar o Paramount Plus.

Verifique o status on-line do Paramount Plus

Mesmo se vantagem suprema/roku não sai de serviço, mesmo assim é uma boa ideia verificar se o seu problema é de inteira responsabilidade deles. Visite o site de status Paramount Plus para verificar isso; se eles indicarem que o serviço está inativo, você precisará encontrar outra coisa para ocupar seu tempo até que o Paramount Plus esteja operando novamente.

Você também pode determinar se o Paramount Plus está indisponível em outros dispositivos, como seu laptop ou smartphone. Você também pode verificar em sites como o detector de Down.

Reinicie o aplicativo

A primeira coisa que você deve tentar se vantagem suprema/roku não está funcionando é fechar e reiniciar o aplicativo. O aplicativo Paramount Plus não é uma exceção; reiniciar um aplicativo exclui dados corrompidos que podem estar fazendo com que o programa funcione incorretamente.

Reiniciar o aplicativo Paramount Plus requer interrompê-lo (sair) e reabri-lo. Se você precisa excluir o aplicativo do seu iPhone, dispositivo Android, media player de streaming como Roku ou smart TV, este é um excelente primeiro passo que todos os usuários devem fazer sem pensar duas vezes.

No Roku, não há método para forçar o fechamento de um aplicativo; no entanto, você pode sair do aplicativo e iniciá-lo novamente.

Desative os blocos de anúncios

Suponha que seu navegador esteja configurado para bloquear anúncios e você tente acessar o serviço Paramount Plus por meio dele. Nesse caso, você pode ter problemas porque os bloqueadores de anúncios ocasionalmente interferem no desempenho do serviço de streaming.

Nesse caso, desabilitando o bloqueio de anúncios ou definindo-o para ignorar, o Paramount Plus cuidará do problema.

Examine as informações da sua conta

É totalmente possível que sua conta esteja com problemas, o que explicaria por que você não conseguiu transmitir nada usando o aplicativo Paramount Plus.

É possível que sua assinatura tenha expirado ou que sua forma de pagamento tenha sido desativada. Aconselhamos que você faça login em sua conta paramount plus/roku e comece sua pesquisa lá.

Redefina seu dispositivo Roku

Tente executar uma redefinição de fábrica em seu próprio Roku se nada mais ajudar a resolver o problema frustrante de o Paramount Plus não funcionar para você. Você pode fazer isso no aplicativo Configurações, mas esteja ciente de que isso resultará na perda de todos os dados atualmente em seu dispositivo.

Reinicie seu roteador ou modem

Um dos problemas mais comuns que os usuários enfrentam com Paramount e Roku está relacionado a problemas com sua própria conexão com a Internet. A Roku recomenda uma velocidade de download de até 9,0 Mbps para material HD e um mínimo de 3,0 Mbps para conteúdo SD para a melhor experiência de visualização. Uma técnica inteligente para garantir que seus problemas não estejam relacionados à sua rede é redefinir o roteador e o modem.

Desconecte a TV e o dispositivo ROKU

Se não houver correções, desconecte a TV e o dispositivo Roku. Seja paciente e espere pelo menos um minuto antes de conectar sua TV e o Roku novamente.

Clique e segure o botão liga/desliga por 30 segundos enquanto a TV estiver desconectada. Isso permitirá que a TV faça uma reinicialização suave e ajudará a drenar qualquer energia restante no dispositivo. E depois de algum tempo, o Roku estará conectado.

Resumir

Então, é assim que você pode corrija se o problema do paramount plus/roku não estiver funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, suponha que caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

