As 10 principais maneiras de corrigir os filtros do Instagram que não funcionam no Android e no iPhone

Todo mundo conhece alguém que está constantemente no telefone, fazendo vídeos e fotos para o Instagram. Parece que todo mundo quer ser popular, então eles estão participando dessa corrida. Essa corrida, no entanto, depende muito dos filtros do Instagram. No Instagram, você pode selecionar entre vários filtros que podem reduzir reflexos, névoa atmosférica e brilho.

No entanto, muitos usuários relataram um bug com os filtros do Instagram desde a última atualização do patch, o que os impede de usá-los. No entanto, não se preocupe porque, neste guia, mostraremos como resolver o problema. Portanto, vamos verificar as correções para resolver o Filtros do Instagram não funcionam emitir.

Por que não consigo usar efeitos no Instagram?

Os filtros do Instagram não estão funcionando no seu dispositivo, e um erro dizendo que você não pode usar esse efeito no seu dispositivo geralmente é causado pela sua conexão com a Internet. Para encontrar os efeitos do Instagram e usá-los quando quiser gravá-los, você precisará de uma forte conexão com a Internet. Você pode estar enfrentando problemas com os filtros do Instagram devido a uma conexão de internet ruim em seu dispositivo.

Também é possível que algum bug aleatório dentro do aplicativo faça com que seus filtros de vídeo do Instagram não funcionem. Além disso, os bugs deste aplicativo tendem a ocorrer quando há uma falha, o que pode levar a problemas indesejados, como filtros que não funcionam corretamente.

Corrigir filtros e efeitos do Instagram que não funcionam

É totalmente dependente do Instagram, pois só pode resolver os problemas que eles causam. No entanto, se você deseja garantir que não haja nenhum problema originado em sua extremidade ou dispositivo, tente as etapas abaixo. Assim, vamos começar as correções:

Forçar a parada do seu aplicativo do Instagram

Atualmente, não sabemos o que causa esse problema. Portanto, é aconselhável forçar a parada e reiniciar o aplicativo do Instagram.

Portanto, você pode forçar a parada do seu aplicativo Instagram simplesmente seguindo estas etapas: Toque e segure Aplicativo do Instagram > Informações > Forçar parada. Você Terminou. Depois de reabri-lo, verifique se os filtros do Instagram ainda não estão funcionando.

Reinicie seu dispositivo

Apesar de forçar a parada do Instagram, se o problema persistir, sugerimos que você tente novamente após reiniciar o dispositivo, mas desta vez após reiniciar o Instagram. Em alguns casos, isso ajudou os usuários do Instagram a resolver o problema de os filtros não serem exibidos. Seria uma boa ideia tentar isso também.

Limpar dados de cache do Instagram

Você já tentou isso antes? No entanto, se você não o fez, deveria, pois dados de cache corrompidos ou antigos podem levar a esse tipo de problema. Você deve, portanto, eliminá-los do seu dispositivo. Aqui estão os passos que você precisa tomar:

No seu dispositivo, vá para Configurações e depois clique Gerenciamento de aplicativos. Na lista de aplicativos, escolha Instagram da lista. Uso de armazenamentoem seguida, toque em Limpar cache na próxima página. Clique emem seguida, toque emna próxima página.

Você deve atualizar todas as atualizações de aplicativos pendentes em seu PlayStore, especialmente se uma atualização do Instagram estiver disponível. Existe a possibilidade de que os funcionários já estejam cientes desse erro e já tenham lançado uma atualização de patch para resolvê-lo. Portanto, é essencial verificar se seu aplicativo precisa ser atualizado e, em caso afirmativo, fazê-lo.

Verifique a permissão de localização

Existem muitos efeitos do Instagram baseados em localização. Pode haver um problema para encontrar sua localização em um determinado local ou quando o sistema está tendo problemas para obter sua localização exata. A correção será habilitar a localização se ela tiver sido desabilitada ou revogar a permissão se ela já tiver sido concedida.

Inicialmente, vá para o Configurações aplicativo em seu telefone. Depois disso, toque em aplicativos e então Instagram . Vamos para Permissões e clique Localização . Em seguida, toque em não permitir se o local for permitido ou selecione Permitir apenas durante o uso do aplicativo se Não permitir tiver sido selecionado anteriormente. Em seguida, reinicie o dispositivo e verifique se o problema dos filtros do Instagram não está funcionando.

Saia e faça login novamente em sua conta

Sem sorte ainda? Não há necessidade de se preocupar! Você pode tentar fazer login novamente. Você primeiro precisa tocar no seu perfil e, em seguida, tocar nos três botões verticais na parte superior.

Em seguida, selecione Configurações e role para baixo. Depois disso, clique no botão sair. Você Terminou. Faça login em sua conta novamente usando suas credenciais e verifique se nossos amados filtros começaram a funcionar.

Servidor do Instagram fora do ar

Também existe a possibilidade de o Instagram ser o culpado porque o servidor pode estar inoperante, o que também pode levar ao seu problema. Usando Down Detector/Instagramvocê pode determinar se esse é o caso.

Depois disso, você verá se o Instagram está com problemas no servidor e poderá descobrir por que os efeitos do Instagram não estão funcionando. Caso contrário, você verá uma mensagem dizendo que o Instagram não está com problemas de servidor no momento, portanto não é um problema tecnológico.

Verifique se o erro ocorre em qualquer outra conta

Caso o erro ainda o incomode, sugerimos tentar uma conta diferente para ver se ocorre na sua. Portanto, experimente e deixe-nos saber como foi.

Reinstale o Instagram

O problema ainda persiste depois que você tentou todas as correções mencionadas anteriormente, mas não encontrou a solução. Reinstalar o aplicativo Instagram no seu dispositivo é a última etapa que você precisa executar se não conseguir resolver o problema.

Esta é a única opção que garante que todos os erros com o aplicativo foram resolvidos, a menos que seja um problema do servidor.

Se você ainda achar que os filtros do Instagram não estão funcionando em sua conta, é altamente recomendável entrar em contato com a equipe de suporte do Instagram. Em seguida, explique tudo para a equipe e aguarde até que eles forneçam alguma solução para você em relação a esse problema.

Então, isso é tudo o que temos para você sobre como corrigir filtros do Instagram que não funcionam no seu telefone. Espero que você ache este guia útil. Sinta-se à vontade para comentar abaixo se precisar de mais informações.

