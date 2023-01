As 10 principais maneiras de tirar água da porta de carregamento do telefone

Você deixou cair acidentalmente seu telefone na água ou em qualquer substância líquida? Nesse caso, pode ser uma dor de cabeça para muitos usuários, pois nem todo telefone vem com uma classificação IP ou recurso à prova d’água. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Hoje, neste guia completo, você aprenderá sobre alguns truques incríveis que você pode usar para resolver o problema de danos causados ​​pela água em seu telefone. Então, se você quer saber como tirar água da porta de carregamentoleia este guia até o final.

Carregar seu telefone enquanto está molhado é seguro?

Enquanto ainda estiver molhado, carregar o telefone pode resultar em problemas indesejados. Tanto o cabo de carregamento quanto os pinos dentro do ponto de carregamento são suscetíveis a danos. Eles podem parar de funcionar, o que afetaria os acessórios do dispositivo móvel e a porta de carregamento.

Na pior das hipóteses, carregar um smartphone molhado pode resultar em choques elétricos. Portanto, carregar um telefone enquanto ele ainda está molhado nunca é uma boa ideia.

Como faço para tirar água da porta de carregamento? Usuários de iPhone/Android

Em primeiro lugar, desaconselhamos fortemente clicar no botão “Substituição de emergência”opção. Espere, não se assuste. Livre-se da água extra tocando suavemente no seu telefone. Ao trabalhar com cabos elétricos, use luvas. Além disso, evite tentar inserir objetos pontiagudos na porta de carregamento, pois isso pode interferir na conectividade.

Livrar-se da Umidade

O primeiro passo que precisa ser dado pelos usuários é secar toda a umidade da superfície da porta de carregamento para consertar se o telefone caiu acidentalmente na água e agora você deseja tirar água da porta de carregamento. Você pode pegar uma toalha, mas usar um pano macio e leve absorverá mais rapidamente.

A toalha deve ser esfregada suavemente para dentro para absorver o máximo de umidade possível. Seja gentil; ser duro pode danificar a porta ou forçar a entrada de água adicional. Deixe seu telefone secar naturalmente por 30 minutos ou mais.

Deixe para evaporação

Esperar que a umidade evapore gradualmente é o melhor método para tirar água da porta de carregamento. A umidade que foi retida dentro da porta geralmente desaparece sozinha após algumas horas. Certifique-se de colocar seu gadget em uma posição vertical bem ventilada.

Use um carregador portátil

Use um carregador sem fio se as soluções acima não funcionarem para carregar seu telefone usando um cabo de carregamento depois de tirar água da porta de carregamento. Antes de conectar o telefone, verifique se ele está seco na parte de trás.

Fale com o suporte ao cliente

Se nenhuma das técnicas acima funcionar e você souber que a porta de carregamento está quebrada, tente entrar em contato com o suporte ao cliente. Os usuários do Android podem acessar sua página de ajuda visitando seu site oficial. Melhor ainda, você pode obter assistência imediata indo ao centro de serviço mais próximo.

Visite o site da empresa e navegue até a seção de suporte da Apple se você tiver um iPhone. Se os reparos acima não funcionarem, você também pode tentar levar seu iPhone a um centro de serviço próximo.

Outras Abordagens: Mito ou Útil?

Há muitos conselhos disponíveis para soluções simples para tirar água da porta de carregamento. Se você estiver com pressa, pode tentar alguns desses métodos rápidos e fáceis, mas a maioria deles é ineficaz e pode até danificar ainda mais o seu dispositivo. Vamos esclarecer alguns mitos amplamente difundidos, mas que na verdade causam mais danos do que benefícios.

1. Secar ao sol

É uma crença generalizada de que deixar o telefone secar ao sol funcionaria como uma solução. Mas você sabia que a exposição ao sol por um período prolongado pode danificar permanentemente o seu aparelho?

Altas temperaturas têm o potencial de danificar seriamente as peças internas do seu telefone. Isso pode fazer com que a bateria superaqueça e o pequeno circuito dobre, danificando permanentemente seus componentes internos.

Além disso, a exposição à luz solar por um longo período de tempo pode quebrar a tela e criar manchas, o que torna a tela sensível ao toque insensível.

2. Tente secar o telefone dentro do pote de arroz

Colocar o telefone úmido dentro do pote de grãos de arroz é outro método comum para acelerar o processo de secagem. É uma técnica testada e comprovada para tirar a água do seu equipamento molhado.

Por mais comum que o método possa parecer, ele pode realmente causar mais danos ao seu telefone. Embora o arroz possa absorver a umidade, ele também pode deixar para trás uma pequena poeira e sujeira dentro da porta USB, o que pode causar problemas extras. Os pacotes de sílica gel podem ser mantidos próximos como uma alternativa para retirar a água da porta de carregamento.

3. Toalhete de tecido

Outra ideia perigosa é inserir uma bola de algodão dentro da porta. Nunca é uma boa ideia forçar qualquer coisa para dentro. Uma bola de algodão empurrada para dentro forçará mais água para dentro ou, pior ainda, poderá enfraquecer os pontos de conexão da porta.

4. Tente no cabelo seco

Além disso, evite usar um secador de cabelo. Soprar ar na porta pode fazer com que a água se aprofunde, o que é mais prejudicial do que benéfico. As peças sensíveis ao calor incluem a bateria, as vedações e a tela.

As seções da porta podem ser danificadas ao soprar ar quente diretamente nela. Apesar de algumas partes do telefone suportarem o calor, partes internas sensíveis podem ser danificadas, por isso é melhor manter o telefone longe de secadores de cabelo.

5. Permitindo que seu telefone descanse

Você não deve deixar seu telefone parado enquanto ainda estiver molhado por muito tempo, pois a corrosão pode se desenvolver como resultado. Esse processo está danificando lentamente os componentes internos dos aparelhos elétricos. Você pode ver o acúmulo de corrosão ao longo das poucas semanas que leva para o ambiente se ajustar.

Alertas de detecção de líquidos falsos: como eles são corrigidos? Usuários de iPhone/Android

Mesmo quando você tirar água da porta de carregamento, há situações em que você recebe alarmes enganosos de detecção de umidade. Veja como corrigir o problema:

1. Desligue o Alerta de Umidade

Se você tiver certeza de que a porta está seca, poderá desativar o alerta de detecção de umidade nas configurações.

Configurações de acesso

Selecione Uso da bateria.

Clique em Uso recente da bateria na parte inferior da página.

Selecione Sistema Android.

Em seguida, clique em Forçar parada.

2. Atualize seu dispositivo

Pequenos problemas podem ser corrigidos atualizando o sistema operacional. Se houve uma atualização de software, seus problemas com falsa alteração de líquido podem ser corrigidos.

3. Substituição do cabo de carregamento

Examine o fio de carregamento para ver se está úmido ou se algum dano resultou em alarmes falsos. Você pode desativar esses alertas trocando o cabo de carregamento.

4. Reinicie seu dispositivo no modo de segurança

Após um ciclo de energia, você pode reiniciar o telefone no modo de segurança se ainda receber alarmes falsos.

Usuários do Android:

Desligue o telefone por um curto período de tempo.

Por dois a três segundos, mantenha pressionado o botão liga/desliga. Confirmar reiniciar no modo de segurança deve aparecer como uma notificação pop-up.

Clique no “OK” botão.

Usuários de iPhones:

Desligue o iPhone por 30 segundos.

agora ligue o seu iPhone

Aperte o botão lateral enquanto estiver ligando até que o símbolo da Apple apareça.

Seu iPhone entra automaticamente no Modo de Segurança quando você o reinicia.

5. Verifique se há ferrugem na porta de carregamento.

Avisos falsos podem ser gerados por ferrugem ou outras partículas minúsculas que se alojaram dentro da porta. Verifique com uma lanterna, mas evite inserir objetos pontiagudos.

6. Considere uma redefinição de fábrica completa.

Você pode escolher uma “Redefinição total de fábrica” se nada mais funcionar. É fundamental entender que uma redefinição de fábrica completa apagará todos os seus dados, incluindo contatos e fotos. Decida ter um backup de armazenamento, portanto.

É recomendável fazer uma redefinição de fábrica completa no final, após todas as outras opções terem falhado, porque não pode ser desfeita.

Usuários do Android:

Acessar Configurações.

Em seguida, selecione Redefinir e fazer backup.

Em seguida, toque no botão Redefinição de dados de fábrica.

Agora, escolha Excluir tudo.

Isso pode mudar dependendo do modelo e da marca que você está usando.

Usuários de iPhones:

Acesse as configurações.

Vamos para Configurações Gerais .

Em seguida, selecione Redefinir iPhone.

Redefinir todas as configurações” no menu. Então escolha “” no menu.

Conclusão

Seu telefone agora está totalmente seco se você não vir nenhuma alteração adicional nas configurações de detecção de umidade/líquido. Então, agora você sabe como tirar água da porta de carregamento. Portanto, agora aproveite o uso do seu telefone. Esperamos que você ache este artigo útil. Mas, para qualquer dúvida, comente abaixo e deixe-nos saber.

