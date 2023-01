As 4 principais maneiras de baixar filmes da Netflix no MacBook (2023)

A Netflix é uma das plataformas OTT de observação compulsiva mais populares. Com mais de 100 milhões de assinantes em todo o mundo, muitas pessoas estão interessadas em baixar filmes da Netflix em seus Macbooks.

Os Macbooks são dispositivos muito funcionais com muito mais recursos do que o Windows e até o Chrome OS. Ainda assim, não existe uma maneira definitiva de baixar filmes da Netflix no Netflix. Se você é um daqueles caras que está procurando métodos para baixar um filme da Netflix e mantê-lo para sempre, este guia é para você.

Você pode baixar filmes do Netflix no Macbook?

Infelizmente, não há nenhum método proeminente para baixar filmes do Netflix no MacBook. Embora existam algumas maneiras de fazer isso, não assumimos que a Netflix aprove esses métodos. Nos últimos 2 anos, a Netflix e a Apple percorreram um longo caminho com técnicas de detecção de fraude, mas ainda assim, a Netflix não permite que os usuários do MacBook baixem e mantenham os filmes livremente.

Embora o Safari seja considerado um dos melhores navegadores da web, você ainda não pode baixar um filme do Netflix com ele. Acontece que você terá que recorrer a outros métodos e baixar filmes da Netflix no seu Macbook.

Falando em Macbooks, esses são dispositivos altamente poderosos e seguros com muito mais recursos do que os modernos PCs com Windows. Mas, novamente, o Windows permite que os usuários baixem filmes do Netflix, mas o Macbook não. No entanto, você não precisa se preocupar porque temos algumas maneiras infalíveis de contornar o mesmo.

Como baixar filmes da Netflix no Macbook 2023

Legitimamente, você pode baixar filmes do Netflix no Macbook da mesma forma que faria em um PC com Windows. Isso significa que você precisa adquirir um plano de assinatura do Netflix, abrir uma série de televisão ou filme e clicar na seta para baixo que aponta o botão de download.

Mas esse download não será feito em um MacBook agora. Em vez disso, você fará isso no seu iPad e abrirá o Netflix no seu Macbook para ver o botão de download e usá-lo.

Ao baixar, você não precisará de internet para continuar assistindo. Você pode simplesmente desligar a conexão de dados e assistir enquanto salva os dados.

Com isso dito, aqui estão alguns métodos populares para baixar filmes da Netflix em um Macbook.

Baixar usando o Netflix no Safari

Este é o método mais popular para baixar filmes da Netflix no Macbook. Para isso, você deve adquirir um plano de assinatura da Netflix. Em seguida, baixe o aplicativo Netflix na AppStore e faça login no Netflix em seu iPad.

Depois que tudo estiver concluído, você deve procurar um filme e clicar no botão Download presente ao lado do título do filme.

Agora, usando o AirPlay, você pode transmitir o mesmo conteúdo no seu Macbook com a ajuda de um iPad. Por sua vez, você pode ligar o gravador de tela do seu Macbook e baixar o próprio filme.

Use o uTorrent para baixar filmes da Netflix

Embora o uTorrent tenha ganhado má reputação nos últimos anos, este aplicativo serve como base para todos os downloads de filmes do mundo. Quase todos os indivíduos neste planeta já usaram o uTorrent, não importa se o amaram.

Aqui estão as etapas que você precisa seguir se quiser baixar filmes da Netflix no Macbook usando o uTorrent:

Acesse este site e baixe o uTorrent para Mac. Depois de baixado, descompacte o uTorrent.dmg Arquivo. Depois disso, arraste o µTorrent para o seu Formulários pasta. Agora abra o uTorrent clicando duas vezes no ícone. Depois que o programa for iniciado, procure opções com marcas de escala; caso contrário, eles instalarão barras de ferramentas e barras de pesquisa desnecessárias. Visita 1377x.is site e clique em Filmes. Procure o filme desejado e clique em Link magnético. O uTorrent será aberto por padrão e seu download começará.

Este é o melhor método até agora para baixar filmes da Netflix no Mac. No entanto, há mais um método.

Usando o QuickTime Player

O QuickTime player é um dos players de vídeo mais populares em todos os dispositivos iOS. Neste player, se você reproduzir um vídeo em seu iPhone, poderá transmitir facilmente o mesmo vídeo em todos os seus dispositivos Mac, incluindo seu Macbook. No entanto, se você escolher esta opção, terá que gravar a tela com a ajuda de um gravador de tela.

De acordo com nosso experimento, isso não foi bom e a qualidade do áudio estava no mesmo nível do torrent e do download normal do Netflix. Recomendamos fazer isso apenas se você tiver menos dados ou não quiser baixar nenhum software extra no seu MacBook. Siga estas etapas simples se quiser fazer isso:

Conecte seu Mac e iPhone usando um cabo de iluminação. Abra o QuickTime Player no seu Macbook através do Formulários pasta ou Plataforma de lançamento. Agora clique em Arquivo no canto superior direito e, em seguida, clique em Nova Gravação de Filme. Em seguida, abra o Painel de Controle e clique no botão Gravar. Depois disso, sob microfone e câmera, selecionar Iphone. Agora abra o aplicativo Netflix no seu iPhone e procure o filme ou série que deseja baixar. Clique no botão Gravar no seu Mac e depois em Reproduzir no seu iPhone. Agora o vídeo começará a ser reproduzido em ambos os dispositivos com o Mac gravando o filme.

Execute o Netflix usando o PlayCover

A partir de agora, este método de download de filmes Netflix no MacBook é compatível apenas com Macs rodando em processadores M1 e M2. Portanto, se você tiver um Mac antigo executando processadores ARM ou Intel, terá que lidar com os métodos acima. Dito isto, aqui estão os passos a seguir:

Em primeiro lugar, baixe o PlayCover do Github usando este link. Uma vez baixado, arraste PlayCover para a pasta de aplicativos. Clique duas vezes no PlayCover para abri-lo. Se o Mac o avisar, clique em Abrir novamente. Ao instalar o PlayCover pela primeira vez, você também precisará instalar as ferramentas de linha de comando do Xcode. Se você não instalou isso antes, é hora de fazê-lo agora. Agora, para concluir o processo de instalação, você terá que autorizar o Mac usando o Touch ID. Depois disso, você deve baixar o arquivo IPA descriptografado para o aplicativo Netflix para iOS.

Infelizmente, eles estão disponíveis apenas em sites de terceiros. Alguns exemplos desses sites incluem Decrypt e ARM Converter. O PlayCover também avisará que não pode verificar sua autenticidade, mas não temos muitas opções.

Então, vá para descriptografar, baixe o Netflix IPA e configure-o. Agora, assim que começar a reproduzir seu filme ou série, inicie seu gravador de tela para baixar o filme.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode baixar filmes do Netflix no Macbook. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Infelizmente, devido a problemas de DRM, os filmes da Netflix não podem ser baixados direta ou facilmente. Portanto, as etapas e métodos acima devem ajudá-lo com o download. Se você enfrentar algum problema ao executar os métodos acima, comente abaixo.

