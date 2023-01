As 5 melhores ferramentas de pesquisa OnlyFans para 2023 (funcionando)

Onlyfans evoluiu e mostrou um tremendo crescimento ao longo do tempo após a introdução da assinatura e assinatura premium para criadores de conteúdo adulto. Ao longo do processo, ele se certificou de eliminar muitos problemas associados à própria plataforma, o que inclui tornar conveniente para seus usuários encontrar e obter exposição para a maioria dos criadores de conteúdo, tornando-o uma xícara de chá agradável para encontrar nos mecanismos de pesquisa.

OnlyFans, ao contrário de outros sites de mídia social, não possui uma função de pesquisa. Portanto, você precisará usar uma ferramenta de terceiros para procurar usuários OnlyFans.

Como alternativa, você pode procurar a qualquer momento algumas plataformas populares de mídia social, como Instagram, Twitter ou TikTok.

Agora, as pessoas que têm uma conta no OnlyFans podem promover seu link em sua biografia. Você pode encontrar perfis OnlyFans usando uma variedade de ferramentas online de terceiros. Melhor ainda, alguns sistemas permitem classificar perfis por região, categoria e outros fatores. Você pode usar as cinco melhores ferramentas de pesquisa do OnlyFans para essa finalidade. Obtenha o localizador de endereço IP do Instagram e o localizador de endereço IP do Xbox agora visitando os artigos vinculados.

1. OnlySearch.co

A ferramenta OnlySearch.co pega as informações do titular da conta e as disponibiliza publicamente no OnlyFans. As informações disponíveis incluem o nome, os dados biográficos da pessoa, a foto do perfil, o preço, a localização e muito mais. Essas informações serão exibidas em uma página de pesquisa onde as frases de pesquisa são retiradas das biografias dos criadores.

Como resultado, o perfil mais relevante aparecerá no topo do resultado de pesquisa mais relevante à medida que você avança. Você deve estar ciente de que os resultados do OnlyFans estão diretamente vinculados ao resultado da pesquisa. Isso significa que o objetivo desta ferramenta é apenas ajudar aqueles que criaram suas contas nesta plataforma a serem descobertos de maneira rápida e fácil. Observe que esta é uma das ferramentas mais fáceis até agora.

2. OnlyFinder

OnlyFinder é uma plataforma de terceiros que ajuda o usuário a encontrar todos os criadores com contas nesta plataforma e também os ajuda a rastreá-los. Além dos caracteres demográficos, o OnlyFinder também ajuda o usuário a filtrar de acordo com as contas de fãs em destaque, novas e exclusivas.

Navegue até o navegador do mecanismo de pesquisa, digite www.onlyfinder.com e vá para a página e digite o nome da pessoa na caixa de pesquisa. Você receberá uma lista de pessoas com este nome que correspondem à pessoa que você está procurando. e você está pronto para ir.

3. Reddit

Reddit é uma plataforma OnlyFans popular principalmente entre os criadores para se promover. Uma das principais razões pelas quais é popular entre os criadores é porque o conteúdo NSFW é permitido no Reddit. Embora o Reddit tenha muitas comunidades NSFW e cada uma se concentre em uma área diferente.

Para começar, faça uma busca por OnlyFans no Reddit. Aqui você verá algumas comunidades OnlyFans como OnlyFans101 e OnlyFansAmateurs. Se você deseja driblar mais, pode pesquisar resultados por comunidades, onde poderá ver mais comunidades NSFW. Embora existam centenas de comunidades NSFW nas quais você pode participar.

As contribuições dos criadores do OnlyFans são abundantes em cada comunidade com as quais você nunca terá que se preocupar. Existem várias opções que o ajudarão a acessar o link OnlyFans simplesmente visitando o perfil deles. Além disso, se você quiser procurar postagens recentes, pode filtrar a comunidade por Novo.

4. Métricas dos fãs

Com mais de 20 milhões de contas ativas no banco de dados, que é atualizado a cada hora, você pode realmente filtrar as contas de acordo com a categoria, localização, gênero e muitas outras especificações. Se você está procurando uma conta OnlyFans perto de sua localização, basta clicar em “Encontrar contas OnlyFans perto de sua localização”, presente na página inicial deste site.

Depois de fazer isso, você precisará permitir que o site reconheça o local. Em seguida, o Site encontrará a melhor conta em sua área. Além disso, os usuários podem obter essa opção para filtrar contas por país ao visitar a página do país. Você pode escolher um país diferente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Brasil, Espanha e muito mais.

Além disso, se você quiser experimentar a versão gratuita, você pode ir para “Teste Gratuito” a qualquer momento e obter um link de teste gratuito simplesmente clicando em sua conta favorita. Lembre-se de ser extremamente cauteloso com seus dados, pois você pode perdê-los com um único clique. É por isso que, para proteger sua privacidade e dados, use programas VPN como MegaPersonal APK, Avast Antivirus APK e RepelisPlus APK.

5. Linktr.ee

O Linktree é bastante popular, pois facilita a configuração de todos os seus links em um só lugar.

A principal vantagem para os autores do OnlyFans é que sites de mídia social como Instagram e Facebook têm muito menos probabilidade de sinalizar e remover uma conexão com a tela do Linktree, o que é um recurso bastante bom.

Além disso, o Linktree permite que você rastreie suas referências, oferecendo uma visão do criador sobre as fontes de seu tráfego e entendê-lo. Os usuários que compram a edição profissional, que custa US$ 6 por mês, obtêm melhores análises e mais possibilidades de personalização do que a versão gratuita.

‍Algumas alternativas para Linktree são AllMyLinks, EZBiolink & Campsite.bio

Da mesa do autor:

Bem, isso era tudo sobre o As 5 principais ferramentas de pesquisa do OnlyFans para 2023. Espero que este artigo tenha sido útil para você e também se você tiver sugestões melhores sobre o mesmo, informe-nos nos comentários abaixo.

