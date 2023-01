As 5 principais maneiras de corrigir NHL 23 Algo deu errado PS5 ou PS4, PC

NHL 23 é um videogame de simulação de hóquei no gelo publicado pela Electronic Arts e desenvolvido pela EA Vancouver. Mais de milhões de jogadores estão jogando ativamente este jogo. Mas há alguns relatos de que os jogadores estão enfrentando alguns problemas com o jogo, devido aos quais não conseguem jogar.

Os jogadores relatam que estão sendo solicitados com o “Algo deu errado” Mensagem de erro sempre que eles tentam jogar o jogo. Tudo começou depois que a EA Games relatou alguns problemas com seu servidor, que eles estão tentando consertar.

Muitos jogadores já corrigiram o problema tentando algumas correções simples. E agora os outros jogadores também estão procurando por essas etapas. Neste guia, estamos aqui com as correções simples que você pode tentar resolver o erro “Algo deu errado” no jogo. Continue lendo este guia até o final para saber tudo sobre o problema e como corrigi-lo.

O que é Algo deu errado no NHL 23?

Muitos jogadores veem a mensagem onde está escrito “Algo deu errado”, mas não conseguem descobrir por que esse problema está ocorrendo com o jogo. Para te ajudar a entender, estamos aqui com o motivo. O “Algo deu errado” começou a ser exibido depois que a EA Games enfrentou problemas do lado do servidor em seus serviços.

Eles também twittaram sobre esse problema por meio de seu identificador oficial do Twitter. Você pode ver o tweet abaixo. No entanto, algumas correções estão disponíveis para os usuários por meio das quais você pode tentar corrigir o problema. Listamos os métodos abaixo, portanto, verifique-os corretamente se quiser corrigir esse problema.

Algo está acontecendo com nossos serviços online, mas estamos nisso. Enquanto isso, talvez você não consiga se conectar aos modos online, comprar jogos ou fazer login na sua conta. Vamos colocá-lo de volta em seu jogo assim que pudermos. — Ajuda da EA (@EAHelp) 1º de janeiro de 2023

Consertar NHL 23 Algo deu errado no PS4 ou PS5

Estamos aqui com os métodos pelos quais você pode tentar corrigir o problema em seu console de jogos. Ao tentar qualquer um dos métodos, certifique-se de implementá-lo corretamente. Caso contrário, você não conseguirá resolver o problema.

1. Entre na Conta EA

Muitos jogadores relataram que poderiam corrigir o problema fazendo login em suas Contas EA e aceitando o contrato de termos e condições. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, visite o site oficial da EA.

Depois que o site for carregado, faça login na conta.

Depois disso, aceite os termos e condições do jogo.

Você pode entrar na conta usando um PC, celular ou qualquer console de jogos que você usa.

Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

2. Desative a autenticação de dois fatores em sua conta EA

Muitos jogadores relataram que estavam recebendo o “Algo deu errado” mensagem de erro porque a autenticação de dois fatores foi habilitada. Depois de desativá-lo, o jogo começou a funcionar corretamente sem problemas. Abaixo, listamos as etapas, portanto, verifique-as corretamente.

Visite o site oficial dos jogos da EA.

Clique no ícone do perfil e entre na conta.

Depois disso, selecione a plataforma na qual você está tentando jogar.

Clique nas configurações da conta.

Vá para Segurança e clique em Verificação de Login.

Depois disso, clique em Desativar e salve as alterações.

Agora, reinicie o jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Os desenvolvedores da Electronic Arts já informaram que estão trabalhando para corrigir o problema. Como o problema é do lado do servidor do jogo, levará algum tempo para ser corrigido. Além disso, todos os serviços da EA estão enfrentando alguns problemas devido ao problema.

Portanto, é provável que os usuários recebam a atualização em breve. É solicitado que os jogadores continuem verificando as atualizações regularmente para que possam baixá-lo sempre que uma nova atualização estiver disponível.

Para verificar a atualização no console ou dispositivo de jogos, você deve seguir as etapas abaixo.

Abra a Game Store de onde você baixou o jogo.

Depois disso, vá para os downloads ou selecione o jogo NHL 23.

Agora, verifique se há atualizações. Se houver alguma atualização disponível, você será notificado sobre isso.

Baixe se houver alguma atualização disponível.

É isso, você está feito.

4. Reinicie o roteador

Muitos usuários relataram que o jogo exibia uma mensagem de erro porque não estava conectado à Internet corretamente e o roteador não estava funcionando corretamente. Nesse caso, sugerimos que você tente reiniciar o roteador e executar um testador de velocidade da Internet para verificar se o roteador está funcionando corretamente.

Se o roteador estiver enfrentando algum problema de transmissão de rede de alta velocidade, reinicie-o e corrija-o. Depois de corrigir o problema, verifique jogando os jogos em seu console de jogos. Quando você estiver testando, verifique os outros jogos também. Fazendo isso, você poderá verificar se o problema está ocorrendo apenas com o NHL 23 ou com os outros jogos também.

5. Reinicie o console de jogos

Se você ainda estiver enfrentando o problema, sugerimos que reinicie o console de jogos para verificar se o problema foi resolvido. Muitos usuários conseguiram corrigir o problema reiniciando o console de jogos.

É porque há chances de o console de jogos estar enfrentando problemas devido aos quais os arquivos de inicialização podem não ter sido carregados corretamente e você está enfrentando problemas com o jogo. Sugerimos que você tente reiniciar o console de jogos nesta situação e verifique se o problema foi resolvido.

Empacotando

NHL 23 é um videogame de simulação de hóquei no gelo, e os jogadores são loucos por este jogo. Mas, “Algo deu errado” frustrou os jogadores, pois eles não podem jogar o jogo corretamente devido a isso.

Neste guia, listamos alguns métodos pelos quais você poderá corrigir o problema. Se o problema for resolvido pelos métodos, comece a jogar. Caso contrário, você terá que aguardar a atualização oficial para resolvê-lo. É isso para este guia, até o próximo.

