As 5 principais maneiras de corrigir o erro de conexão SSL no Apex Legends no PS5/PS4

Apex Legends é um jogo battle royale disponível para diferentes plataformas como Windows, PS4, Xbox One e muito mais. Após o lançamento do Apex Legends, milhões de usuários baixaram o jogo e jogaram para completar as missões. O jogo é muito viciante devido à jogabilidade que traz para a mesa dos jogadores. Apex Legends foi publicado pela Electronic Arts e desenvolvido pela Respawn Entertainment e Panic Button Games.

Tudo estava indo bem para os jogadores até que eles começaram a enfrentar um problema com o jogo. Sempre que o jogador tentava iniciar o jogo, ele era avisado com o “Erro de conexão SSL.” Este é um dos problemas mais frustrantes para os jogadores, pois não há correções oficiais disponíveis para ele. Os jogos da EA também twittaram sobre o mesmo e também disseram que estão trabalhando para corrigir o problema.

Mas muitos jogadores relataram que conseguiram corrigir o problema tentando alguns métodos de correção. Estamos aqui com um guia para ajudar os usuários com esse problema frustrante. Neste guia, listaremos os métodos pelos quais você pode corrigir o problema. Continue lendo este guia até o final para saber mais sobre isso.

O que é um erro de conexão SSL no Apex Legends?

Listaremos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema. Mas antes de começar com o método de correção, estamos aqui com o motivo pelo qual você poderá entender por que está enfrentando esse problema. Muitos jogadores estão relatando o “SSL Connect Error” no Apex Legends e isso ocorre devido a alguns problemas com o lado do servidor do jogo.

Os jogos da EA também twittaram sobre isso por meio de seu identificador oficial no Twitter. Então, através dele, podemos entender que o problema não é causado pelo nosso lado, mas sim do final do jogo. No entanto, você ainda pode tentar corrigir o problema seguindo os métodos de correção listados abaixo.

Corrigir erro de conexão SSL no Apex Legends no PS5, PS4

Sabemos que os jogadores estão procurando maneiras de corrigir o “SSL Connect Error” no Apex Legends. Portanto, estamos aqui com alguns dos métodos que você pode tentar corrigir o problema. Abaixo, listamos algumas das maneiras pelas quais você pode tentar resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

1. Entre na Conta EA

Muitos jogadores relataram que são capazes de corrigir o problema fazendo login em suas contas EA. Siga as etapas fornecidas abaixo para fazer isso.

Visite o site oficial da EA.

Depois que o site for carregado, faça login na conta.

Depois disso, aceite os termos e condições do jogo.

Você pode entrar na conta usando um PC, celular ou qualquer console de jogos que você usa.

Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

2. Desative a autenticação de dois fatores

Muitos jogadores relataram que conseguiram corrigir o problema desativando a autenticação de dois fatores do jogo. Abaixo, listamos as etapas, portanto, verifique-as corretamente.

Visite o site oficial dos jogos da EA.

Depois disso, clique no ícone do perfil.

Agora, faça login na conta.

Depois disso, selecione a plataforma na qual você está tentando jogar.

Clique nas configurações da conta.

Vá para Segurança e clique em Verificação de Login.

Depois disso, clique em Desativar e salve as alterações.

Agora, reinicie o jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Os desenvolvedores da EA já twittaram sobre esse problema, o que indica claramente que eles começaram a trabalhar para consertá-lo. Como o problema é do lado do servidor do jogo, levará algum tempo para ser corrigido. Mas esperamos que os usuários recebam a atualização assim que os desenvolvedores da EA a corrigirem.

Os jogadores que enfrentam esse problema devem continuar verificando as atualizações regularmente para que possam atualizá-lo sempre que os desenvolvedores lançarem a atualização.

Para verificar a atualização no console ou dispositivo de jogos, você deve seguir as etapas abaixo.

Abra a Game Store de onde você baixou o jogo.

Depois disso, vá para os downloads ou selecione o jogo Apex Legends.

Agora, verifique se há atualizações. Se houver alguma atualização disponível, você será notificado sobre isso.

É isso, baixe se houver alguma atualização disponível.

4. Reinicie o roteador

Muitos usuários relataram que o jogo não estava funcionando corretamente devido a alguns problemas com o roteador. Depois de corrigir o problema com o roteador, o jogo começou a funcionar corretamente. Portanto, sugerimos que os outros jogadores executem essas etapas e verifiquem seus roteadores.

Sugerimos que você tente reiniciar o roteador e executar um testador de velocidade da Internet para verificar se o roteador está funcionando corretamente. Se houver algum problema com o roteador, tente corrigi-lo primeiro, pois também pode ser um motivo pelo qual o jogo não está funcionando corretamente.

5. Reinicie o console de jogos

Muitos jogadores relataram que conseguiram corrigir o problema reiniciando o console de jogos. É porque alguns arquivos de inicialização não são carregados corretamente no momento da inicialização, devido aos quais os jogos não funcionam corretamente.

Você pode corrigir esse problema facilmente reiniciando o console de jogos. Será um simples reinício. No entanto, sugerimos que você primeiro desligue o console de jogos e aguarde um minuto. Após um minuto, você pode ligar novamente o console de jogos. Verifique se o problema foi resolvido com isso ou não.

Empacotando

Milhares de usuários estão enfrentando o problema de Erro de conexão SSL no Apex Legends. Muitos deles corrigiram o problema com a ajuda dos métodos acima, no entanto, muitos ainda enfrentam alguns problemas.

Se você é um deles, tente os métodos acima corretamente e verifique se o problema foi resolvido. Se o problema for resolvido, comece a jogar novamente. Caso contrário, talvez seja necessário aguardar a atualização oficial para resolvê-los. Por hoje é isso, até a próxima.

