As 5 principais maneiras de desativar o som da câmera no Snapchat

O Snapchat é uma das maiores plataformas de compartilhamento de telefone e vídeo do mercado. O Snapchat permite que você compartilhe fotos e vídeos por meio de bate-papo ou como um Snap. Snaps podem ser feitos usando a câmera Snapchat no aplicativo. No entanto, a câmera do Snapchat cria um som de obturador quando você tira uma foto. O som do obturador que o Snapchat faz ao tirar um Snap é algo que muitos usuários desejam desativar.

Você estaria no lugar certo se chegasse a esta postagem em busca de um método para desativar o som da câmera do Snapchat.

Como desligar o som da câmera no Snapchat

Este artigo abordará como desligar o som da câmera do Snapchat.

Desligando o som da câmera no Snapchat

Não há opção integrada para desligar o som da câmera no Snapchat. Isso significa que você não encontrará uma opção nas configurações do aplicativo Snapchat que permita desligar o som da câmera. No entanto, não ter essa opção não significa que você não possa desligar o som da câmera no Snapchat. Bem, existem algumas soluções alternativas que você pode seguir para desativar o som da câmera do Snapchat.

Silenciar seu telefone

A primeira coisa que você pode tentar fazer é colocar o telefone no modo silencioso. Ao colocar o telefone no modo silencioso, você não ouvirá nenhum som do aplicativo, incluindo as notificações. Este é o método universal para desligar o som da câmera no Snapchat. Colocar o telefone no modo silencioso silenciará o som do obturador da câmera no Snapchat, bem como chamadas, mensagens e outras notificações.

Desligue o volume do seu telefone

Outra coisa que você pode fazer é desligar o volume do seu telefone. Diminua o volume do telefone para zero para desligá-lo. Basta usar os botões de volume do telefone para desligar o volume; essa é a coisa mais fácil que você pode fazer.

Você também pode usar as configurações do seu telefone para desligar o volume. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone.

Aqui, toque em Sons e Vibrações.

A seguir, toque em Volume para abrir o Centro de controle de volume.

Aqui, deslize o controle deslizante de volume para zero para desligar o volume.

Habilitar DND

DND, ou Do Not Disturb, é um recurso de produtividade em smartphones modernos que silencia todas as notificações. Este recurso silencia todas as suas notificações, incluindo suas chamadas telefônicas. A ativação do DND desligará o som da câmera no Snapchat. Portanto, se você não quiser ouvir o obturador da câmera do Snapchat, pode ativar o modo DND. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Deslize para baixo na tela do seu telefone de cima para abrir Centro de Controle.

Toque em DND para realçá-lo em azul (o que significa que está ativado). Se você tiver um iPhone, toque em Foco e ligue Não perturbe.

Silenciar o obturador da câmera no aplicativo da câmera

Você também pode silenciar o obturador da câmera no aplicativo da câmera em seu dispositivo. Você deve seguir este método apenas se usar qualquer outro aplicativo de câmera, não a câmera do Snapchat, para tirar fotos. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Câmera aplicativo em seu telefone.

Abra o Configurações da câmera tocando no ícone de configurações no canto superior.

Aqui, procure Som do Obturador e desative a alternância para isso.

Dessa forma, você pode silenciar o som do obturador da câmera no aplicativo Câmera. Você pode fazer o mesmo em um aplicativo de câmera de terceiros, se estiver usando um.

Conclusão

Snapchat tem som do obturador da câmera ativado por padrão. Algumas pessoas podem achar os sons do obturador da câmera desagradáveis ​​ao tirar fotos. Este guia pode ajudá-lo se você deseja desativar o som do obturador da câmera. Para desligar o som da câmera no Snapchat, basta seguir as instruções acima.

