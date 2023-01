As 5 principais maneiras de se livrar de arranhões na tela do Apple Watch

Nada pode ser mais doloroso do que arranhões em seu novo Apple Watch. É por isso que muitas pessoas, depois de comprar um relógio da Apple, colocam um protetor de tela ou um protetor de tela. Por outro lado, alguns usuários que são atraídos pelo fato de esses relógios virem com proteção Gorilla Glass ignoram a necessidade de um protetor de tela. E é aí que seus Apple Watches são arranhados.

Se você é um daqueles usuários que tem seu relógio Apple arranhado, não se preocupe, porque aqui está um guia para eliminar efetivamente arranhões no relógio Apple.

Como remover arranhões do Apple Watch

Olha, antes de começar este guia, gostaríamos de dizer a você que tudo é possível neste mundo. E assim como remover arranhões no Apple Watch. No entanto, o principal obstáculo que os usuários enfrentam é a paciência. Como o Apple Watch é feito com vidro de safira resistente, a remoção de arranhões leva tempo. Então, quando você estiver pronto para se esforçar para remover arranhões, leia este guia.

Método 1: Aplique o protetor de tela

Se o seu Apple Watch já está um pouco arranhado e você não tem muito tempo para fazer alguns shows fora da sua liga, sua melhor aposta seria aplicar um protetor de tela.

Aplicar um protetor de tela agora irá beneficiá-lo de arranhar ainda mais o relógio e até mesmo esconder os arranhões anteriores, fornecendo um filme em cima do vidro. Além disso, se o seu protetor for arranhado novamente, você poderá substituí-lo facilmente por uma fração do custo.

Se você tiver tempo e estiver procurando maneiras de se livrar de arranhões no vidro do Apple Watch, siga o próximo método.

Método 2: Remover Arranhões Usando Pasta de Dente

A pasta de dente atua como um composto de fricção e um bom removedor de arranhões. Se os arranhões no seu Apple Watch não forem muito profundos, você pode usar este método. Você precisará de 2 a 3 coisas à mão, incluindo pasta de dente, álcool isopropílico e água.

Comece borrifando um pouco de álcool isopropílico para remover poeira e detritos da tela. Isso também garantirá que os arranhões também estejam livres de poeira.

Agora, coloque uma quantidade do tamanho de uma ervilha de pasta de dente, pegue um pequeno pano de microfibra e comece a esfregar suavemente. Após um minuto de fricção, coloque uma gota de água. Repita esse processo por 5 minutos. Depois disso, pegue álcool isopropílico e lave a superfície e verifique se o arranhão saiu.

Quando o arranhão desaparecer, coloque um protetor de tela para evitar arranhões futuros. Se os arranhões forem muito profundos, leia o próximo método.

Método 3: Remover arranhões usando um composto de fricção

Em alguns casos, os arranhões são profundos e difíceis de remover. No entanto, esses arranhões são encontrados principalmente em relógios de ordem, mas alguns relógios mais novos também colidiram contra algo forte ou pontiagudo.

Remover esses arranhões é difícil, mas há um processo simples de fazer. No entanto, você deve tomar cuidado ao remover esses arranhões, caso contrário, sua tela pode ser danificada. Siga estes passos para se livrar de arranhões teimosos:

Compre um composto de fricção epóxi e um pano longo de microfibra. Você pode encontrar compostos epóxi em qualquer loja de produtos automotivos. Borrife algumas gotas de álcool isopropílico no vidro e esfregue por 1 minuto com um pano de microfibra. Feito isso, comece a esfregar o composto epóxi com uma nova tira de pano de microfibra. Tenha cuidado para não aplicar muita pressão, caso contrário, o vidro ficará mais arranhado. A cada 1 minuto de fricção, adicione algumas gotas de álcool e continue esfregando até que os arranhões comecem a desaparecer.

Agora todos os seus arranhões devem desaparecer de uma vez por todas. Coloque um protetor de tela para não arranhar seu Apple Watch novamente.

Método 3: Use Glaz Liquid 2.0

Um novo método entrou recentemente no mercado que afirma remover arranhões em todos os produtos da Apple, incluindo o Apple Watch. Curiosamente, este Glaz Liquid 2.0, quando aplicado, não só remove arranhões como também forma uma camada de protetores de tela. Aqui estão as etapas que você precisa seguir se quiser usar o Glaz.

Compre o Glaz Liquid 2.0 em qualquer loja online. Umedeça um pano com álcool isopropílico e limpe levemente o relógio para garantir que não haja poeira. O líquido vem com algum tipo de pano. Coloque o líquido no pano e comece a limpá-lo. Limpe por 30 segundos e deixe o relógio intacto por 2 horas.

A substância é pegajosa, então lave-a se tiver alguma coisa em mãos. Agora, quando o líquido endurecer, você verá que seu Apple Watch está como novo e todos os arranhões foram removidos.

A linha inferior | Reparação de arranhões Apple Watch

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode remova arranhões do seu Apple Watch. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você acha que o relógio da Apple não está muito arranhado, recomendamos que você adquira um protetor de tela e continue usando-o.

Qualquer dia, a Apple lançará um novo relógio e seu relógio ficará velho. Seu desejo de comprar um novo relógio aumentará drasticamente quando seu relógio envelhecer. Então agora você sabe o que queremos dizer com reparo de arranhões do Apple Watch. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

