As 5 principais maneiras de visualizar clipes do Xbox no Mac em 2023

Deseja visualizar clipes de jogos do Xbox no seu Macbook? Se assim for, então este guia é para você. Hoje aqui, você aprenderá algumas maneiras fáceis que o ajudarão a visualizar os clipes de sua fantástica jogabilidade PUBG ou COD no Mac usando o Xbox Clips. Sim! É possível que o motivo da exibição dos clipes seja diferente. Portanto, seja qual for o motivo, você deve seguir o guia até o fim.

Como exibir ou ver clipes salvos do Xbox no Mac

Existem alguns métodos que podem ajudá-lo a visualizar clipes de jogos do Xbox em seu Macbook, mas pode ser que nem todos conheçam esses métodos. Então, caso você queira conhecê-los, não deixe de lê-los com antecedência:

1. Use o navegador para fazer login no Xbox

Esta é nossa primeira recomendação: você pode visualizar facilmente os clipes de jogos do Xbox no seu Macbook. Sim, você ouviu direito! Você pode usar seu navegador padrão ou qualquer navegador para acessar sua conta Xbox ou Microsoft. Portanto, você deve visitar o site oficial e seguir estas etapas:

Inicialmente, toque no Entrar botão no canto superior direito da tela. No menu suspenso no site do Xbox, selecione ver perfil do Xbox depois de iniciar sessão no seu Mac. No seu Mac, agora você verá seus clipes gravados do Xbox assim que chegar à sua página de perfil do Xbox.

Mas o site oficial da Microsoft/Xbox não suporta o download de vídeos para o disco rígido do seu Mac. Essa é a única desvantagem. Portanto, se quiser mais, leia este guia, pois temos mais métodos para você. Portanto, vamos verificá-los.

2. GamesClips.io

Da mesma forma que os clipes do Xbox funcionam, os Gameclips funcionam da mesma maneira. É tão simples quanto digitar seu Xbox Gamertag e pressionar enter. Mais uma vez, você pode baixar ou incorporar seus clipes do Xbox usando Gameclips no navegador do Mac.

3. XboxClips.co

Desde 2014, o GameClips.io ajuda os usuários do Xbox a encontrar e compartilhar seus melhores clipes de jogos. Você pode pesquisar seu Gamertag para encontrar suas capturas de tela e clipes mais recentes usando a barra superior. Você também pode ver os clipes mais assistidos em GameClips.io e navegar pelos últimos jogos lançados.

Inicialmente, acesse o site e digite seu Gamertag. Agora deve ser possível visualizar seus vídeos e capturas de tela. Depois de selecionar um vídeo, você pode visualizá-lo, baixá-lo ou compartilhá-lo.

Da mesa do autor

Então, é assim que você pode ver os clipes de jogos do Xbox no Mac. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso você saiba mais sobre esse assunto, comente abaixo e nos avise.

