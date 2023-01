As 6 principais maneiras de corrigir o bloqueio de mensagens ativo no Android e no iPhone

Você enfrenta um problema ao enviar uma mensagem para sua pessoa favorita porque toda vez que você tenta fazer isso, você não consegue enviar uma mensagem – o bloqueio de mensagens está ativo na mensagem de erro do telefone? No entanto, é conveniente, fácil e muitas vezes mais eficiente do que um telefonema.

Não é incomum que as pessoas experimentem esse erro ao enviar uma mensagem quando precisam enviar uma mensagem de texto para alguém sobre algo importante. Mas nada com que se preocupar, pois temos algumas soluções para esse problema. Então, vamos começar com o guia.

Por que o bloqueio de mensagens está ativo no Android/iPhone?

Depois de enviar uma mensagem (usando seu telefone Android, iPhone ou T-Mobile), você recebe uma mensagem que diz: Não é possível enviar uma mensagem – Bloqueio de mensagens está ativo. Isso indica que você bloqueou ou colocou esse número na lista negra, portanto, seu telefone não pode enviar essa mensagem de contato. Verifique se o e-mail ou telefone dos ressegurados está correto caso o destinatário não consiga receber a mensagem.

É impossível enviar mensagens para outras pessoas se o serviço do provedor estiver inoperante por algum motivo. Se o Bloqueio de Mensagens estiver ativo, você poderá receber uma mensagem de erro. Na maioria das vezes, é apenas um problema temporário que o provedor resolverá o mais rápido possível. Se o número foi adicionado à lista negra por engano, pode ser um erro de sua parte. Nesse caso, enviar uma mensagem para esse contato é impossível. Também é possível receber este erro ao enviar uma mensagem SMS premium se o seu telefone estiver configurado para não enviar ou receber mensagens SMS premium. Um erro T-Mobile com códigos curtos bloqueados sempre causa esse problema. É possível resolver o problema com o suporte da T-mobile.

Você pode tentar algumas correções em seu telefone se vir o “o bloqueio de mensagens está ativo” mensagem de erro. Certifique-se de ler cada uma dessas correções individualmente e determinar qual é a mais apropriada para o seu dispositivo.

Verifique sua rede

É importante garantir que seu telefone esteja recebendo cobertura de sinal suficiente antes de enviar uma mensagem de texto. Você também deve entrar em contato com seu provedor para verificar sua assinatura se estiver inscrito em um plano somente de dados. Pode resolver o problema se você optar por um plano que inclua mensagens de texto.

Envie o texto usando o iMessage

Também existe a opção de usar o iMessage para mensagens de texto. Você pode achar esse recurso útil se estiver com problemas de SMS, pois ele envia seu texto pela Internet. Para usar o iMessage, você precisará de um dispositivo iOS e seu destinatário precisará de um dispositivo iOS.

Você pode enviar textos via iMessage seguindo estas etapas:

Abra Mensagens no seu iPhone. Clique Compor . Em seguida, digite o nome do destinatário no Para campo. Envie a mensagem digitando-a e clicando em Mandar . Agora você poderá enviar a mensagem via iMessage para o destinatário.

Você pode ter problemas com determinados serviços e aplicativos se o telefone estiver configurado para a hora ou data errada. Siga as etapas abaixo para configurar seu telefone para sempre usar o horário fornecido pela rede para evitar inconsistências.

Android:

Abra o do seu telefone Definições aplicativo e toque Sistema no fundo. Toque em Data hora Você pode alternar a opção ao lado de ‘ Use o tempo fornecido pela rede ‘ Se você quiser.

Iphone:

No seu iPhone, toque em Data hora no Definições aplicativo. Certifique-se de que Definir automaticamente é alternado sobre

Permitir acesso SMS premium

Alguns aplicativos de mensagens devem usar o recurso de acesso premium para enviar mensagens corretamente. Assim, habilitaremos o Premium Access nas configurações do aplicativo de mensagens que estamos usando nesta etapa. Por isso:

Selecione os Definições ícone do painel de notificações. Vamos para Inscrição e então aplicativos No canto superior direito, clique no botão três pontos . Na lista de opções, selecione Acesso especial Selecione Acesso SMS premium Em seguida, selecione Perguntar para o Aplicativo que você deseja permitir. Veja se o problema persiste.

Às vezes, você pode bloquear acidentalmente seu destinatário. Você pode reverter isso facilmente acessando as configurações do seu telefone. Você pode usar este método para resolver problemas de “bloqueio de mensagens ativo” em seu telefone rapidamente.

Aqui estão as instruções que você precisa seguir em um dispositivo Android para desbloquear o destinatário:

Abra o do seu telefone Telefone aplicativo. No canto superior direito, toque em Mais (três pontos verticais) e escolha Definições . Selecione Números bloqueados . Tocar Desbloquear ao lado do número do destinatário. Você pode tentar reenviar sua mensagem para ver se isso resolve o problema.

Você pode desbloquear o destinatário em um dispositivo iOS seguindo estas etapas:

Vamos para telefone> Recentes no seu iPhone. No lado direito do destinatário, toque no Informações ícone. Selecione Desbloquear este chamador da lista. Veja se o erro o bloqueio de mensagens está ativo e ainda aparece depois de enviar a mensagem novamente.

Verifique seu número de celular

Seu provedor de serviços precisará verificar seu status se um número de telefone não for usado por algumas semanas ou meses ou não tiver atividade significativa. Pode ser possível suspender um número que não foi usado por um período de tempo considerável.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Ainda é possível enviar mensagens se elas estiverem bloqueadas?

Aqueles que o bloquearem não receberão seus textos se tiverem bloqueado seu número. Portanto, você provavelmente não receberá uma notificação ou marca que diz “entregue.” A mensagem pode acabar na pasta de spam em alguns telefones, enquanto em outros telefones ela nunca é recebida e não pode ser encontrada.

Como saber se alguém bloqueou seu número?

Verifique se alguém bloqueou seu número ligando para essa pessoa. Se você estiver tendo problemas para obter uma resposta de sua ligação, tente usar outro número ou o telefone de um amigo e veja se isso funciona. Existe a possibilidade de o destinatário ter bloqueado seu número se você receber esta mensagem.

O que você pode fazer se alguém o bloquear?

Se alguém o bloqueou, você não deve contatá-lo. Você pode dizer que eles não querem se comunicar com você pelo fato de serem claros. É possível, no entanto, enviar-lhes mensagens pelas redes sociais ou usar um número de telefone diferente para entrar em contato com eles. Ligar ou enviar mensagens de texto pode até convencê-los a reconsiderar. Você pode precisar do telefone de outra pessoa.

Portanto, é assim que você pode corrigir se não conseguir enviar uma mensagem – o bloqueio de mensagens está ativo na mensagem de erro do telefone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso você ainda tenha alguma dúvida, comente abaixo e deixe-nos saber.

