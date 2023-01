As 6 principais maneiras de corrigir o erro Escape From Tarkov no POST Bad Gateway

Escape From Tarkov é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado no modo história. Os jogadores estão entusiasmados com os gráficos que acompanham o jogo. Eles jogam o jogo continuamente e completam missões desafiadoras para obter recompensas emocionantes no jogo.

Muitos jogadores começaram a relatar um problema que estão enfrentando no jogo. Os usuários estão relatando um “Erro Tarkov no POST Gateway inválido.” O erro Bad Gateway ocorre sempre que os jogadores estão tentando fazer login em suas contas. Devido a isso, eles não podem fazer login na conta e jogar.

Isso é frustrante para os usuários. Além disso, os jogadores não conseguem entender a causa do “Erro Tarkov no problema do POST Bad Gateway.” Neste guia, temos os métodos de solução de problemas para ajudá-lo a resolver o erro. Além disso, explicaremos por que você está enfrentando esse problema com seu jogo. Continue lendo este artigo até o final para saber mais sobre isso.

O que é Escape From Tarkov no POST Bad Gateway 2023?

Os jogadores estão confusos com a nova edição do “Erro de Tarkov no Post Bad Gateway“; eles não conseguem entender por que não podem fazer login em suas contas. Para esclarecer a questão, estamos aqui com os motivos que podem causar o problema.

Muitos jogadores relataram enfrentar o problema sempre que fazem login em suas contas. Portanto, indica que pode ser falha do servidor ou do seu dispositivo. Listamos os motivos abaixo; certifique-se de verificá-los.

Há chances de que o servidor do jogo esteja inoperante.

Você não está conectado com uma conexão de internet altamente estável.

Existem alguns problemas com os arquivos de sistema do seu dispositivo.

Você não está usando a versão mais recente do jogo.

A resposta do lado do servidor não está sendo recebida corretamente em seu dispositivo.

Corrigir o erro Escape From Tarkov no POST Bad Gateway 2023

Sabemos que você está procurando ansiosamente por métodos de solução de problemas pelos quais possa corrigir esse problema e começar a jogar novamente sem problemas. Já listamos a causa do problema, por meio da qual você poderá analisar por que está enfrentando esse problema. Agora, listaremos os métodos para resolver esse problema no seu PC.

1. Reinicie seu dispositivo

Antes de tentar qualquer um dos métodos de solução de problemas listados abaixo, sugerimos que você tente reiniciar o dispositivo. Ao reiniciar o dispositivo, você poderá resolver os pequenos bugs pelos quais o problema está sendo encontrado em seu dispositivo. Portanto, reiniciar o dispositivo pode funcionar para você nessa situação.

Quando reiniciamos o dispositivo, os arquivos são fechados. Depois disso, o dispositivo é iniciado e os arquivos de inicialização são carregados corretamente. Quando o dispositivo reiniciar, ele reiniciará todos os arquivos de inicialização e sistema do dispositivo, através dos quais, se houver pequenos bugs, eles serão resolvidos automaticamente.

2. Verifique a conexão de rede

Os usuários enfrentam o “Erro de Tarkov no Post Bad Gateway” ao tentar fazer login em suas contas. Você pode não estar conectado a uma conexão de internet estável, e é por isso que está enfrentando esse problema. Pode ser possível porque muitos jogadores podem resolver o problema mudando para um roteador diferente.

Se esta for a situação, sugerimos que você verifique se está conectado com uma conexão de internet de alta velocidade ou não. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra qualquer navegador no seu dispositivo e digite “ Teste rápido .”

.” Depois disso, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Inicie o testador de velocidade da Internet e verifique a velocidade de download e upload da rede que você está usando.

Se a velocidade for superior a 50 Mbps, você está conectado com uma boa conexão de rede. Mas se não, você deve consertar seu roteador ou mudar a rede para rodar o jogo sem problemas.

3. Verifique as interrupções do servidor

Os jogadores estão tentando fazer login em suas contas, mas não conseguem. Isso significa que pode haver algumas interrupções no servidor com os serviços do jogo e você não pode fazer login no jogo. Neste caso, você não pode fazer nada. Você terá que esperar pelo anúncio oficial do desenvolvedor sobre se existe tal problema.

Além disso, se houver alguma interrupção no servidor do jogo, os desenvolvedores podem estar trabalhando para corrigi-lo e o corrigirão em um cronograma de 24 a 48 horas. Portanto, você não precisa se preocupar, pois eles já podem estar trabalhando nisso. Você pode verificar as interrupções do servidor acessando o site oficial ou por meio de sites de terceiros que fornecem esse tipo de serviço.

4. Desative o Firewall do Windows

Uma das razões para o “Erro de Tarkov no Post Bad Gateway” está bloqueando as respostas do servidor do jogo para o seu dispositivo. E isso só pode ser feito pelo Windows Defender Firewall.

O Firewall do Windows Defender bloqueia as respostas suspeitas recebidas no PC de aplicativos ou sites de terceiros. Também pode ser uma razão pela qual você está enfrentando esse problema.

Mas não se preocupe; você pode corrigir isso rapidamente. Você só terá que desativar o Firewall do Windows e o problema será resolvido. Para desativar o Firewall, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o menu Iniciar pressionando a tecla Windows.

Tipo “ Firewall do Windows Defender ” na barra de pesquisa.

” na barra de pesquisa. Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de “ Ative ou desative o Firewall do Windows. “ Clique nisso.

Clique nisso. Depois que a outra tela for carregada, você verá a opção “Desativar o Firewall do Windows”. Desative-o para redes públicas e privadas.

Depois disso, clique em Salvar e verifique se o aplicativo está funcionando bem ou não.

5. Desative o antivírus

O antivírus atua como um bloqueador para interromper o recebimento de atividades suspeitas de servidores de terceiros. Há chances de que seu antivírus tenha encontrado alguma atividade suspeita no servidor do jogo e agora o esteja impedindo de receber respostas diferentes, devido ao qual você não pode fazer login em sua conta.

Se for esse o caso, sugerimos que você desative seu antivírus de sua configuração principal e verifique se o “Erro de Tarkov no Post Bad Gateway” A questão foi resolvida. Se for resolvido, seu antivírus foi o motivo de tudo isso e, caso contrário, confira o método listado abaixo.

Se o problema ainda não for resolvido, provavelmente há algum problema no final do jogo e os desenvolvedores já podem estar trabalhando para consertá-lo.

Como os desenvolvedores estão trabalhando para corrigir esse problema, você deve verificar se há atualizações para poder baixá-lo sempre que uma atualização for lançada.

Você pode fazer isso facilmente acessando a Game Store através da qual você baixou o jogo. Lá você encontrará a opção através da qual poderá atualizar o jogo.

Empacotando

Escape From Tarkov é um fascinante jogo em primeira pessoa que você certamente vai adorar. Se você é um jogador que adora jogar jogos de ação e aventura como CS: GO, COD ou outros, também vai adorar este jogo. Os jogadores estavam jogando este jogo diariamente, mas devido ao erro POST Bad Gateway, eles não podiam fazer login em suas contas e jogar o jogo.

É um dos erros irritantes que os jogadores encontram. No entanto, existem diferentes razões disponíveis para a causa do problema e as listamos acima. Além disso, listamos os métodos de solução de problemas pelos quais você poderá resolver o problema. Portanto, siga os métodos conforme as instruções e comece a jogar novamente.

