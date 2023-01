As 7 principais maneiras de corrigir o álbum compartilhado do iCloud que não mostra fotos iOS

Quando conectado a uma rede Wi-Fi, o recurso Álbuns Compartilhados no aplicativo Fotos permite que você compartilhe facilmente suas fotos e vídeos com amigos, familiares e até mesmo outros dispositivos. Por ser simples de usar, o iCloud Shared Album rapidamente ganhou muita popularidade. No entanto, devido à sua popularidade, muitas pessoas relataram recentemente que o álbum compartilhado do iPhone não está mostrando todas as fotos.

Portanto, se você estiver tendo problemas com um álbum compartilhado em seu iPhone ou se um álbum compartilhado não estiver aparecendo onde você esperava, você pode corrigir o problema de forma rápida e fácil seguindo este guia. Vamos começar.

Por que o álbum compartilhado não mostra todas as fotos no iPhone?

Pode haver vários motivos pelos quais o álbum compartilhado não está mostrando todas as fotos. Problemas simples, como conectividade lenta à Internet, são um dos motivos mais comuns para que isso aconteça. Em seguida, muitas pessoas ativam o modo de baixo consumo de energia, que desativa a sincronização e os álbuns compartilhados nos iPhones param de funcionar.

Por fim, alguém de seus amigos ou familiares pode ter excluído a foto que você está procurando e você não sabe. Embora o último motivo seja bastante inútil, vimos isso acontecer se um dos membros de nossa equipe. No entanto, seja qual for o seu problema, preparamos um guia detalhado para corrigi-lo.

Consertar álbum compartilhado do iPhone não mostrando fotos ou convite de álbum compartilhado do iCloud não aparecendo

Aqui listamos seis correções. Recomendamos que você experimente todos eles, porque um ou outro pode ajudá-lo. Por favor, não pule nenhuma das correções.

Verifique o status do sistema Apple

Se você está tendo problemas com o seu álbum compartilhado do iPhone não funcionando, você deve primeiro verificar o Status do sistema Apple para ver se os serviços estão indisponíveis no momento.

O aplicativo Fotos está bom e funcionando se o sinal estiver verde. No entanto, se você perceber que há um sinal vermelho em vez de verde, aguarde até que a Apple corrija o problema.

Verifique a conexão de rede

Álbuns compartilhados usam o iCloud. Isso significa que o serviço requer uma boa conexão com a Internet. No entanto, se você perceber que algumas fotos estão faltando nos álbuns compartilhados, isso pode ser causado por uma internet mais lenta.

Você pode verificar os sites como fast.com ou speedtest.net para garantir que sua conexão com a internet esteja funcionando e seja rápida.

Depois de garantir uma boa conexão com a Internet, abra o navegador da Web para verificar se o Wi-Fi está funcionando corretamente. Caso contrário, pode ser necessário redefinir as configurações de rede. Para fazer isso, siga estas etapas:

Vamos para Configurações. Tocar Em geral e vai para Transferir ou Redefinir iPhone. A partir daí, clique em Redefinir e então Redefinir Ajustes de Rede. Digite sua senha quando solicitado.

Quando as configurações de rede forem redefinidas, o iPhone será reiniciado. Agora verifique se você consegue ver todas as fotos ou vídeos no álbum compartilhado. Se não, prossiga com a próxima correção.

Ativar e desativar álbuns compartilhados

Às vezes, as coisas podem ficar estranhas com os iPhones; nessa época, soluções simples podem salvar vidas. Caso você não consiga visualizar todas as fotos compartilhadas, sua próxima melhor opção é desativar os álbuns compartilhados e ativá-los novamente após algum tempo. Se você não sabe como fazer, aqui estão os passos:

Abrir Configurações no seu iPhone. Clique no seu Nome de identificação da Apple. Agora, vá para iCloud e então Fotos. Agora desligue álbum compartilhado. Depois disso, desative o iCloud Photos. Espere um ou dois minutos. Reinicie seu telefone. Ligue tudo novamente.

Agora veja se o álbum compartilhado está mostrando todas as fotos ou não. Se sim, ótimo. Caso contrário, siga com a próxima correção.

Saia do iCloud e entre novamente

Assim como dissemos anteriormente, um iPhone pode ser peculiar às vezes. Mas em casos, como quando você não consegue visualizar suas fotos compartilhadas favoritas, seria melhor verificar se há algum problema com o iCloud. Os problemas do iCloud, se do seu lado, podem ser facilmente corrigidos simplesmente saindo e entrando novamente.

Abra as Configurações no seu iPhone. Clique no seu nome de ID Apple. Clique em Sair do iCloud. Reinicie o seu dispositivo e aguarde algum tempo. Agora entre novamente no seu iCloud.

Abra as fotos e verifique se o problema foi resolvido.

Desligue o modo de baixo consumo

Seu iPhone pode estar funcionando no modo de baixo consumo de energia. Este modo de baixo consumo interrompe os serviços de sincronização e é responsável por vários problemas, como o álbum compartilhado do iPhone que não mostra todas as fotos.

Você pode entender isso observando o ícone da bateria no canto superior direito. Se é verde, você é bom. Mas se estiver amarelo, você precisa desligá-lo. Até a Apple diz que o iCloud e os álbuns compartilhados serão pausados ​​em caso de modo de baixo consumo de energia. Se você acha que seu iPhone está no modo de baixo consumo de energia, siga estas etapas para desativá-lo:

Abrir Configurações. Vamos para Em geral Toque em Bateria. Alternar o Modo de baixo consumo nesta janela.

Reinicie o seu iPhone e abra as fotos para verificar se consegue ver todas as fotos do álbum compartilhado.

Em alguns casos, é possível que seu iPhone não esteja atualizado. Como os iPhones são dispositivos extremamente seguros, se você estiver usando um iPhone com software desatualizado, não poderá usar as fotos do iCloud. Portanto, siga estas etapas para verificar se você está usando o software mais recente ou não:

Abrir Configurações. Mais uma vez, vá para Em geral. Clique em Atualização de software. Verifique se Instalar atualizações está ativado. Se ativado, ative-o e desative-o. Certificar-se de que Respostas de segurança e arquivos do sistema também estão ativados. Ele será mostrado como um número se você tiver uma atualização pendente. Instale-o.

Depois de atualizar seu iPhone, o problema do álbum compartilhado deve ser corrigido.

A linha inferior | Convite para álbum compartilhado não aparece

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o incômodo álbum compartilhado que não mostra todas as fotos no iPhone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Caso este guia não o ajude, certifique-se de que o proprietário do álbum compartilhado não excluiu as fotos que você está procurando. Se for esse o caso, comente abaixo.

