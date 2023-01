As 7 principais maneiras de corrigir o problema de baixo consumo de energia ou energia insuficiente do Roku (2023)

A Roku desenvolve um reprodutor de mídia digital para streaming de vídeo. Muitas pessoas usam o Roku com sua TV para transmitir conteúdo. Muitos usuários enfrentaram problemas de baixo consumo de energia do Roku ao tentar conectar o Roku ao dispositivo. Esse problema foi enfrentado pelos usuários quando eles tentaram fornecer energia ao Roku por meio da porta USB da TV.

Além disso, pode haver outros motivos que podem estar causando esses problemas, como cabos de baixa qualidade, portas USB que fornecem baixa energia, superaquecimento de dispositivos Roku, etc. Roku pode mostrar mensagens de baixo consumo de energia ou energia insuficiente ao enfrentar esse problema. Às vezes, o Roku pode não mostrar a mensagem de erro, mas pode mostrar uma luz vermelha piscando.

Se você clicar neste artigo no resultado da pesquisa enquanto procura as etapas de solução de problemas para corrigir o problema de baixa potência do Roku, você está no lugar certo.

Corrigir baixo consumo de energia Roku ou problema de energia insuficiente

Neste artigo, forneceremos dicas sobre como corrigir o problema de baixa potência ou energia insuficiente em seu dispositivo Roku.

Reinicie seu dispositivo Roku

A primeira coisa que você deve fazer é reiniciar seu dispositivo Roku. Se o problema for encontrado devido a algum bug ou falha, reiniciar o dispositivo Roku provavelmente deve corrigi-lo. Isso ajudará a corrigir o bug que estava causando o problema de energia ou ao estabelecer uma conexão. Se isso não resolver o problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Usar cabo original

O uso de cabo de baixa qualidade ou barato pode ser uma das principais causas do problema de baixa potência do Roku. Recomendamos que você use o cabo Roku original fornecido na caixa. Você também pode enfrentar esse problema se o cabo que está tentando usar estiver danificado. Verifique se há danos no cabo e, se houver sinais de desgaste, substitua o cabo por um novo.

Usar porta USB diferente

Você também pode enfrentar esse problema se a porta USB à qual você está conectado estiver com defeito. Além disso, se o USB que você está usando para ligar seu dispositivo Roku não fornecer energia suficiente, isso pode causar esse problema. Desconecte o USB da porta USB atual e conecte-o a qualquer outra porta USB. Verifique se a outra porta USB fornece energia suficiente para o seu Roku. Se você ainda estiver enfrentando o problema, tente a próxima etapa deste artigo.

Forneça energia diretamente da tomada

Outra coisa que você tenta fazer é fornecer energia ao Roku diretamente pela tomada. Muitas vezes, a porta USB na TV pode não fornecer energia suficiente para alimentar o Roku e pode causar problemas de energia mais baixos para o Roku. Em vez disso, você pode conectar o cabo de alimentação do Roku ao adaptador de energia e, em seguida, conectá-lo à tomada. Se você já estiver usando o adaptador de energia, verifique se o cabo de energia está conectado corretamente ao adaptador de energia.

Deixe seu Roku esfriar

O superaquecimento também pode causar esse problema no seu dispositivo. Isso geralmente acontece quando você usa o dispositivo sem parar por muito tempo. Quando isso acontece, seu Roku pode desacelerar e até travar o Roku. Você terá que esfriar o Roku; você pode desligar seu Roku por algum tempo e deixar Roku esfriar. Ligue o Roku depois de algum tempo e você não enfrentará mais o problema de energia insuficiente do Roku.

Observe o uso da extensão

Se você estiver usando qualquer extensão para conectar seu Roku à sua TV ou para ligar sua TV, isso pode estar causando esse problema. Recomendamos não usar nenhuma extensão ao usar o Roku, pois isso pode causar esse problema.

Limpar cache do dispositivo Roku

Se o cache do seu dispositivo Roku estiver corrompido, isso também pode causar esse problema. Tente limpar o cache do seu Roku e veja se o problema ainda é enfrentado ou não. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Vá para a tela inicial do Roku pressionando o botão Lar botão. Depois de fazer isso, siga as instruções dadas abaixo são eles são mencionados.

Imprensa Lar botão 5 vezes, Acima botão 1 Tempo, retroceder botão 2 vezes e então Avanço rápido botão 2 Tempo. Pressione os botões um após o outro à medida que forem mencionados.

Uma vez feito isso, o dispositivo Roku será reiniciado. Isso limpará o cache do dispositivo Roku e você não deverá mais enfrentar o problema.

Conclusão

Estas foram algumas etapas de solução de problemas para ajudar corrigir problema de baixa energia do Roku. Se o seu dispositivo Roku não estiver recebendo energia suficiente e apresentando esse problema, siga as etapas acima para corrigir o problema.

perguntas frequentes

Por que meu Roku não diz poder?

Se você tentar ligar o seu Roku através da porta USB da sua TV, poderá receber uma mensagem ‘Sem energia’ no Roku. Em vez disso, você pode conectar o cabo USB ao adaptador de energia e usá-lo para alimentar seu dispositivo.

Como corrijo o problema de energia insuficiente do Roku?

O problema é encontrado quando você está tentando usar um cabo USB de baixa qualidade, quando a porta USB está com defeito ou incapaz de fornecer energia suficiente e, às vezes, também devido a bugs. Se você estiver enfrentando esse problema, siga as etapas mencionadas acima para corrigi-lo.

